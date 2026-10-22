W USA 54% ankietowanych uważa, że prezydent Donald Trump popełnił przestępstwa, które mogą uzasadniać rozpoczęcie procedury impeachmentu. Wynika to z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Politico, informuje Interia.

Wyniki sondażu

Tego zdania jest 81% wyborców Partii Demokratycznej i 25% zwolenników Partii Republikańskiej. Kolejne 41% wszystkich respondentów uważa, że Trump wykorzystywał urząd prezydenta, aby uzyskać korzyści dla siebie lub swojej rodziny.

Około jedna trzecia uczestników sondażu zgodziła się, że priorytetem dla demokratów powinno być ustalenie, w jaki sposób republikański polityk się wzbogacił. Jednocześnie 24% respondentów uważa, że postawienie zarzutów w ramach procedury impeachmentu uczyni Trumpa popularniejszym, podczas gdy 18% oczekuje przeciwnego skutku.

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Możliwość procedury w Kongresie

Jedna czwarta ankietowanych oczekuje, że demokraci spróbują zainicjować procedurę impeachmentu, jeśli po listopadowych wyborach zdobędą większość w Izbie Reprezentantów. Wśród wyborców demokratów nie ma jednomyślności co do tego, czy ich politycy powinni poruszać temat potencjalnego impeachmentu podczas kampanii wyborczej: 43% poparło to, a 41% było przeciw.

Procedura impeachmentu rozpoczyna się w Izbie Reprezentantów. Jeśli izba poprze postawienie prezydentowi zarzutów, sprawę rozpatruje Senat; do usunięcia głowy państwa ze stanowiska potrzebne są głosy dwóch trzecich senatorów. Izba Reprezentantów już dwukrotnie postawiła Trumpowi zarzuty w ramach procedury impeachmentu — w 2019 i 2021 roku, jednak żadna z tych procedur nie zakończyła się jego usunięciem ze stanowiska.

Sondaż PF Global przeprowadzono online w dniach 16–19 października wśród 2019 dorosłych mieszkańców USA. Deklarowany margines błędu badania wynosi dwa punkty procentowe.

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