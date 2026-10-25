在德国，极右翼政党德国选择党（AfD）内部通信的泄露显示，该党联合主席爱丽丝·魏德尔在2015年至2017年间严厉批评了AfD图林根州负责人比约恩·霍克，并发起将其开除出党的程序。如今，魏德尔公开称赞他的工作，并曾表示他适合在联邦政府任职。

据Politico Europe报道，黑客本周公布了超过42万封AfD电子邮件和约4.8万份文件。该党证实，其托管服务提供商在9月底遭到网络攻击，并称材料的公布是对德国政党制度和民主的攻击。WELT审阅了魏德尔其中一个账户在2015年至2017年间的邮件。

批评种族主义言论

魏德尔在致该党联邦领导层的一封信中称，霍克的一次演讲存在严重问题；他在演讲中将非洲类型与欧洲类型相对立。她强调，这种论证具有种族性质，并且从根本上是错误的。

魏德尔还警告同事，AfD与反伊斯兰运动Pegida以及当时的德国国家民主党关系密切，正在吓跑保守派选民。她在另一则消息中写道，激进派正故意模糊AfD与新纳粹政治之间的界限。

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试图将其开除出党

在霍克于2017年1月发表演讲、批评德国对大屠杀的纪念文化后，魏德尔提出将他开除出AfD的动议。WELT获得的一份文件指控他使用阿道夫·希特勒的措辞、支持领导人绝对权力的原则，以及在思想上接近国家社会主义。

霍克随后承认自己的演讲是一个错误，并请求撤回开除他的倡议。魏德尔当时公开称他的信是一个积极信号，并呼吁结束党内冲突。2025年，她对BILD表示自己与霍克相处得很好；当被问及他是否适合在联邦内阁任职时，她给予了肯定回答。

2025年5月，德国联邦宪法保卫局将AfD列为已确认的右翼极端主义组织。2026年2月，科隆一家法院暂时中止了这一分类的效力；该分类曾赋予当局更广泛的监督该党的权力。

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