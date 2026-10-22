10月21日星期三，在巴黎，数十名乌克兰人和法国人参加了声援乌克兰的集会。集会参与者向仍在抵御俄罗斯侵略的乌克兰人民表达了声援。

集会参与者手持乌克兰国旗走上街头。他们以此试图提醒世界，在面对俄罗斯侵略时，团结的重要性。

“乌克兰比任何国家都更清楚，内部分裂、混乱以及因他国野心导致平民丧生的可怕时刻会带来什么后果。 我们通过自身的惨痛经历，切身体会到了在侵略者威胁面前失去团结的代价，”集会组织者指出。

他们进一步说明，组织此次活动的初衷之一，是试图支持欧盟各国加强团结。

组织者指出，当克里姆林宫试图从内部动摇欧洲民主并制造混乱时，团结是唯一的盾牌。欧洲今天帮助乌克兰，就是在保护自己的家园免受同样毁灭性的局面。

值得注意的是，此次集会是在法国爆发大规模抗议活动的大背景下举行的，抗议活动针对的是生活成本上涨、燃油价格上涨以及教育体系存在的问题。

法国对乌克兰的援助

需要指出的是，法国是乌克兰在欧洲的主要盟友之一。自俄罗斯全面入侵以来，法国一直向乌克兰守卫者提供军事援助。

据集会组织者的声明称，情况正是如此。

骚乱发生后，61%的法国人不再指望警方提供保护。

据《塞浦路斯邮报》报道，法国将出动军队在抗议期间维持秩序。

法国警方在抗议活动中使用了催泪瓦斯——《塞浦路斯邮报》

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