W środę, 21 października, w Paryżu dziesiątki Ukraińców i Francuzów wzięły udział w wiecu poparcia dla Ukrainy. Uczestnicy akcji wyrazili solidarność z Ukraińcami, którzy nadal stawiają opór rosyjskiej agresji.

Uczestnicy wiecu wyszli na ulice z ukraińskimi flagami. W ten sposób starali się przypomnieć światu o znaczeniu jedności w obliczu rosyjskiej agresji.

„Ukraina jak nikt inny wie, do czego prowadzą wewnętrzne spory, chaos i straszne chwile, kiedy z powodu cudzych ambicji giną niewinni ludzie. Na własnej gorzkiej skórze przekonaliśmy się, jak wielka jest cena utraty jedności w obliczu zagrożenia ze strony agresora” – zaznaczyli organizatorzy wiecu.

Doprecyzowali, że jedną z przyczyn zorganizowania akcji jest próba wsparcia krajów UE w ich konsolidacji.

Organizatorzy zwrócili uwagę, że w czasie, gdy Kreml próbuje podkopać europejskie demokracje od wewnątrz i zasiać chaos, jedność jest jedyną tarczą. Pomagając dziś Ukrainie, Europa chroni swój dom przed podobnym destrukcyjnym scenariuszem.

Warto zauważyć, że wiec ten odbył się na tle masowych protestów we Francji przeciwko wzrostowi kosztów życia, cen paliwa oraz problemom w systemie edukacji.

Pomoc Francji dla Ukrainy

Przypomnijmy, że Francja jest jednym z głównych sojuszników Ukrainy w Europie. Od początku pełnej inwazji Rosji zapewnia ukraińskim obrońcom pomoc wojskową.

Informację tę podano z powołaniem się na oświadczenie organizatorów wiecu.

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