В Париже украинцы и французы вышли на акцию в поддержку Украины

В среду, 21 октября, в Париже десятки украинцев и французов присоединились к митингу в поддержку Украины. Участники акции выразили солидарность с украинцами, которые продолжают противостоять российской агрессии.

Участники митинга вышли на улицы с украинскими флагами. Таким образом они пытались напомнить миру о важности единства перед лицом российской агрессии.

«Украина, как никто другой, знает, к чему приводят внутренние раздоры, хаос и ужасные моменты, когда из-за чужих амбиций гибнут мирные люди. Мы на собственном горьком опыте ощутили цену потери единства перед угрозой агрессора», — отметили организаторы митинга.

Они уточнили, что одной из причин организации акции является попытка поддержать страны ЕС в их консолидации.

Организаторы обратили внимание на то, что в то время, когда Кремль пытается расшатать европейские демократии изнутри и посеять хаос, единство является единственным щитом. Помогая Украине сегодня, Европа защищает свой дом от такого же разрушительного сценария.

Стоит отметить, что такой митинг прошел на фоне массовых протестов во Франции против роста стоимости жизни, цен на топливо и проблем в системе образования.

Помощь Украине со стороны Франции

Напомним, Франция является одним из основных союзников Украины в Европе. Она оказывает украинским защитникам военную помощь с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщается со ссылкой на заявление организаторов митинга.

После беспорядков 61% французов не надеются на защиту со стороны полиции.

Франция задействует военных для охраны порядка во время протестов — Cyprus Mail.

Во время протестов во Франции полиция применила слезоточивый газ — Cyprus Mail

Читай нас в