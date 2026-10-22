塞尔维亚将于周日举行提前议会选举。选举前，学生运动“学生名单——学生获胜”已成为总统亚历山大·武契奇所属塞尔维亚进步党的主要挑战。周四是竞选活动的最后一天，全国各地举行了集会。此次投票在学生抗议持续两年并演变为全国性运动后举行，BBC News报道。

抗议活动始于2024年11月1日诺维萨德火车站混凝土雨棚坍塌后。当时有16人死亡。批评者将这场悲剧与腐败和玩忽职守联系起来，也与车站改造工程有关；武契奇曾与该工程密切关联。抗议开始数周后，总理辞职。

没有正式领导人的运动

学生运动没有明显的领导人，通过学生集会，即全体会议组织。同时，它不仅吸引了年轻人，也吸引了农民、演员和法官参加抗议活动。数个反对党退出选举，以支持“学生名单”。

该运动的候选人并非学生：名单中包括教师、大学教授、医生、农民、科学家和演员。排名第一的是来自诺维萨德的心脏病学家兼教授伊利亚·斯尔达诺维奇。其他候选人还包括前篮球运动员德扬·博迪罗加、演员蒂霍米尔·斯塔尼奇以及塞尔维亚国家银行前行长德扬·绍什基奇。

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该运动的11点纲领包括成立警察部门拘捕应对腐败负责的人，清除内务部中在镇压抗议时违反规定或与有组织犯罪有联系的官员，改革媒体领域，以及停止任命党派忠诚者担任国有企业负责人。武契奇及其政党否认有关腐败和影响媒体的指控。

对投票公正性的担忧

塞尔维亚议会共有250名议员，在全国单一选区按比例代表制选出。该国登记选民为645万。共有18个名单参加选举，其中7个提交了完整的250名候选人名单；进入议会需跨过3%的门槛。

欧洲观察员将监督选举。欧洲委员会议会大会已表示，选举氛围紧张且两极分化，整体气氛类似于公投。独立组织CRTA报告称，反对派活动人士遭到威胁、人身暴力和监视，并表示国家和地方机构参与了“选举工程”。欧洲新闻与媒体自由中心记录到，今年塞尔维亚发生了约160起针对媒体和记者的袭击。

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