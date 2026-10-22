W Serbii w niedzielę odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne, przed którymi ruch studencki „Lista Studencka — Studenci Wygrywają” stał się głównym wyzwaniem dla Serbskiej Partii Postępowej prezydenta Aleksandara Vučicia. W czwartek, w ostatnim dniu kampanii wyborczej, w całym kraju odbywały się wiece. Głosowanie odbywa się po dwóch latach protestów studenckich, które przerodziły się w ruch ogólnokrajowy — informuje BBC News.

Protesty rozpoczęły się po zawaleniu betonowego zadaszenia na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie 1 listopada 2024 roku. Zginęło wówczas 16 osób. Krytycy wiązali tragedię z korupcją i zaniedbaniami, a także z przebudową stacji, z którą Vučicić ściśle się utożsamiał. Kilka tygodni po rozpoczęciu protestów premier podał się do dymisji.

Ruch bez formalnych liderów

Ruch studencki nie ma wyraźnych liderów i organizuje się poprzez zgromadzenia studenckie, czyli plenum. Jednocześnie do protestów przyciągnął nie tylko młodzież, ale także rolników, aktorów i sędziów. Kilka partii opozycyjnych wycofało się z wyborów, aby poprzeć „Listę Studencką”.

Kandydaci ruchu nie są studentami: na liście znaleźli się nauczyciele, profesorowie uniwersyteccy, lekarze, rolnicy, naukowcy i aktorzy. Pierwsze miejsce na liście zajął Ilija Srdanović, kardiolog i profesor z Nowego Sadu. Wśród kandydatów są także były koszykarz Dejan Bodiroga, aktor Tihomir Stanić oraz były szef Narodowego Banku Serbii Dejan Šoškić.

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11-punktowy program ruchu przewiduje utworzenie jednostki policyjnej do zatrzymywania osób odpowiedzialnych za korupcję, usunięcie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych urzędników, którzy naruszali zasady podczas tłumienia protestów lub mają powiązania z przestępczością zorganizowaną, reformę sfery medialnej oraz zakończenie mianowania lojalistów partyjnych na kierowników przedsiębiorstw państwowych. Vučić i jego partia zaprzeczają oskarżeniom o korupcję i wpływ na media.

Obawy o uczciwość głosowania

Parlament Serbii liczy 250 deputowanych, wybieranych w systemie proporcjonalnym w jednym ogólnokrajowym okręgu wyborczym. W kraju zarejestrowanych jest 6,45 mln wyborców. W wyborach uczestniczy 18 list, z których siedem zgłosiło pełny skład 250 kandydatów; aby wejść do parlamentu, trzeba przekroczyć próg 3%.

Wybory będą obserwować europejscy obserwatorzy. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy już oświadczyło, że klimat wyborczy jest napięty i spolaryzowany, a atmosfera przypomina referendum. Niezależna organizacja CRTA poinformowała o groźbach, przemocy fizycznej i inwigilacji działaczy opozycji, a także stwierdziła, że organy państwowe i lokalne są zaangażowane w „inżynierię wyborczą”. Europejskie Centrum Wolności Prasy i Mediów odnotowało w tym roku w Serbii około 160 ataków na media i dziennikarzy.

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