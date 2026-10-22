В Сербии в воскресенье состоятся досрочные парламентские выборы, перед которыми студенческое движение «Студенческий список — студенты побеждают» стало главным вызовом для Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича. В четверг, в последний день предвыборной кампании, по всей стране проходили митинги. Голосование состоится после двух лет студенческих протестов, переросших в общенациональное движение, сообщает BBC News.

Протесты начались после обрушения бетонного навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда погибли 16 человек. Критики связывали трагедию с коррупцией и халатностью, а также с реконструкцией станции, с которой Вучич тесно ассоциировал себя. Через несколько недель после начала протестов премьер-министр подал в отставку.

Движение без формальных лидеров

У студенческого движения нет очевидных лидеров, оно организуется через студенческие собрания, или пленумы. При этом оно привлекло к протестам не только молодежь, но и фермеров, актеров и судей. Несколько оппозиционных партий снялись с выборов в поддержку «Студенческого списка».

Кандидаты движения не являются студентами: в список вошли преподаватели, университетские профессора, врачи, фермеры, ученые и актеры. Первым номером стал кардиолог и профессор из Нови-Сада Илия Срданович. Среди кандидатов также бывший баскетболист Деян Бодирога, актер Тихомир Станич и бывший глава Национального банка Сербии Деян Шошкич.

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Программа движения из 11 пунктов предусматривает создание полицейского подразделения для задержания ответственных за коррупцию, отстранение от работы в МВД должностных лиц, нарушавших правила при подавлении протестов или имеющих связи с организованной преступностью, реформу медиасферы и прекращение назначений партийных лоялистов руководителями государственных предприятий. Вучич и его партия отрицают обвинения в коррупции и влиянии на СМИ.

Опасения относительно честности голосования

Парламент Сербии насчитывает 250 депутатов, избираемых по пропорциональной системе в едином общенациональном округе. В стране зарегистрировано 6,45 млн избирателей. В выборах участвуют 18 списков, из которых семь выдвинули полный перечень из 250 кандидатов; для прохождения в парламент необходимо преодолеть 3-процентный барьер.

За выборами будут следить европейские наблюдатели. Парламентская ассамблея Совета Европы уже заявила о напряженном и поляризованном избирательном климате и атмосфере, напоминающей референдум. Независимая организация CRTA сообщила об угрозах, физическом насилии и слежке за оппозиционными активистами, а также заявила о вовлеченности государственных и местных органов в «избирательную инженерию». Европейский центр свободы прессы и СМИ зафиксировал в этом году в Сербии около 160 нападений на медиа и журналистов.

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