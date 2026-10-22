在波兰普茨克湾，Baltictech团队的潜水员发现了ORP“Gdynia”号保存完好的一部分结构。该舰在第二次世界大战初期被德国空军击沉。现场还发现了一个大型舵轮。此前，战后文件显示，这艘船已被完全打捞并拆解为废料。

如何确认残骸归属

据RMF24报道，这部分船体在距海岸数公里处的浅水区域被发现。甲板检查舱口上带有波兰语铭文的牌匾以及具有特征的结构部件，证实其属于ORP“Gdynia”号。

Baltictech负责人托马什·斯塔胡拉表示，战后PRO并未打捞整个残骸，而只是用爆炸装药将其炸毁。在该组织的档案中，ORP“Gdynia”号被记录为已打捞并切割成废金属。

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ORP“Gdynia”号的历史

客轮SS“Gdynia”号于20世纪20年代在格但斯克造船厂建造。战前，它作为“波兰航运”的一部分，在波罗的海和格但斯克湾运营观光航线。1939年8月28日，该船被动员并以ORP“Gdynia”号之名编入波兰海军。

1939年9月2日，这艘军舰停泊在亚斯塔尔尼亚以南时，遭到德国空军飞机袭击。轰炸造成约35名船员死亡。该舰指挥官斯坦尼斯瓦夫·科斯科上尉身受重伤，六天后在医院去世。

斯塔胡拉表示，发现地点应由海事管理局纳入法律保护。Baltictech正与格丁尼亚海军博物馆合作，以打捞并保存舵轮及其舵柱。发现成果展示计划于10月26日17:00在博物馆举行。

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