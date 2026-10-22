W Zatoce Puckiej w Polsce nurkowie z grupy Baltictech odkryli zachowaną część konstrukcji ORP „Gdynia”, zatopionego przez niemieckie lotnictwo na początku II wojny światowej. Na miejscu znaleziono między innymi duże koło sterowe. Wcześniej powojenne dokumenty wskazywały, że statek został całkowicie podniesiony i rozebrany na złom.

Jak ustalono przynależność wraku

Jak informuje RMF24, część statku odkryto na niewielkiej głębokości, kilka kilometrów od brzegu. Jej przynależność do ORP „Gdynia” potwierdziły tabliczki z polskimi napisami na pokładowym luku inspekcyjnym oraz charakterystyczne elementy konstrukcji.

Szef Baltictech Tomasz Stachura oświadczył, że po wojnie PRO nie podniosło całego wraku, lecz jedynie zniszczyło go ładunkami wybuchowymi. W archiwach tej organizacji ORP „Gdynia” figurował jako podniesiony i pocięty na złom.

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Historia ORP „Gdynia”

Statek pasażerski SS „Gdynia” zbudowano w latach 20. XX wieku w stoczni gdańskiej. Przed wojną wykonywał rejsy wycieczkowe po Morzu Bałtyckim i Zatoce Gdańskiej w składzie „Polskiej Żeglugi”. 28 sierpnia 1939 roku statek zmobilizowano i włączono do Marynarki Wojennej Polski pod nazwą ORP „Gdynia”.

2 września 1939 roku okręt stał na kotwicy na południe od Jastarni, gdy został zaatakowany przez niemieckie samoloty Luftwaffe. W wyniku bombardowania zginęło około 35 członków załogi. Dowódca statku, kapitan Stanisław Kosko, odniósł ciężkie rany i zmarł w szpitalu sześć dni później.

Według Stachury miejsce odkrycia powinno zostać objęte ochroną prawną przez Urząd Morski. Baltictech współpracuje z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, aby wydobyć i zakonserwować koło sterowe wraz z kolumną. Prezentację wyników odkrycia zaplanowano na 26 października o godz. 17:00 w muzeum.

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