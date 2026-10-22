Rosyjski atak lotniczy uszkodził budynek Czerwonego Krzyża w Chersoniu

W wyniku kolejnego nalotu rosyjskich sił zbrojnych na Chersoń zniszczono siedzibę obwodowej organizacji Ukraińskiego Czerwonego Krzyża w Chersoniu. Informację tę podała sama organizacja.

W budynku wybite zostały okna i drzwi, a także uszkodzono sufit, meble i sprzęt biurowy. W momencie ostrzału w biurze nie było pracowników ani wolontariuszy, dlatego nikt z zespołu nie ucierpiał.

Ukraiński Czerwony Krzyż potępił naruszenie norm międzynarodowego prawa humanitarnego i podkreślił, że nadal realizuje misję humanitarną w mieście.

Źródło: Ukraiński Czerwony Krzyż.

W Charkowie w ciągu dnia 22 października w wyniku rosyjskiego ataku dronem na pasażerski pociąg elektryczny wybuchł pożar. Pożar wybuchł w wagonie czołowym.

Rosja zaatakowała dzielnicę Pechersk w Kijowie, uszkadzając budynki mieszkalne i stację pogotowia ratunkowego.

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