Российский авиаудар повредил здание Красного Креста в Херсоне
В результате очередного авиаудара российских войск по Херсону были повреждены помещения Херсонской областной организации Украинского Красного Креста. Об этом сообщили в организации.
В здании выбиты окна и двери, а также повреждены потолок, мебель и оргтехника. На момент обстрела сотрудники и волонтеры в офисе отсутствовали, поэтому никто из команды не пострадал.
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Источник: Украинский Красный Крест.
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