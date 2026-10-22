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Новости Украина

Российский авиаудар повредил здание Красного Креста в Херсоне

UA NEWS 22 Октября 2026 18:18
Российский авиаудар повредил здание Красного Креста в Херсоне

В результате очередного авиаудара российских войск по Херсону были повреждены помещения Херсонской областной организации Украинского Красного Креста. Об этом сообщили в организации.

В здании выбиты окна и двери, а также повреждены потолок, мебель и оргтехника. На момент обстрела сотрудники и волонтеры в офисе отсутствовали, поэтому никто из команды не пострадал

В УКК осудили нарушение норм международного гуманитарного права и подчеркнули, что продолжают выполнять гуманитарную миссию в городе.

Источник: Украинский Красный Крест.

В Харькове днём 22 октября в результате российского удара беспилотником по пассажирскому электропоезду возник пожар. Возгорание произошло в главном вагоне.

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