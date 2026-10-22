W obwodzie lwowskim zmarła łączniczka UPA Maria Melnik, znana pod pseudonimem Fialka

W Stryju na terenie obwodu lwowskiego, w wieku 100 lat, zmarła uczestniczka ruchu wyzwoleńczego, łączniczka Ukraińskiej Armii Powstańczej Maria Melnyk, znana pod pseudonimem „Fialka”. O jej śmierci 22 października poinformowała wnuczka Galina.

W 1943 roku Maria Melnyk wstąpiła do Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, a następnie została łączniczką UPA. Wykonywała tajne zadania, przekazywała wiadomości między miejscowościami, zbierała fundusze na żywność i odzież dla powstańców, pomagała w transporcie rannych do miejsc, gdzie mogli uzyskać pomoc medyczną. Przygotowywała również posiłki i prała ubrania dla bojowników.

9 lutego 1946 roku kobieta została aresztowana w swoim rodzinnym domu pod zarzutem współpracy z UPA. Trybunał wojskowy skazał ją na 10 lat pozbawienia wolności i pięć lat wygnania. Początkowo Marię Melnyk wysłano do obozu koncentracyjnego „Narva” w Estonii, a następnie przewieziono do Kazachstanu, do miejscowości Kengir.

W czerwcu 1955 roku wyszła na wolność, jednak pozostała na zesłaniu w obwodzie omskim w Rosji, gdzie pracowała przy spławianiu drewna. W 1957 roku zwolniono ją z osiedla specjalnego, po czym powróciła na Ukrainę. Jednak jej rodzinnego domu już nie było — został zburzony jako siedziba rodziny, którą władze radzieckie uznały za wrogą.

Według wnuczki, pomimo przeżytych trudności Maria Melnyk zachowała miłość do życia i wiarę w ludzi. Wspomina babcię jako osobę, dla której pomoc innym była jedną z głównych zasad życiowych.

Źródło: Galina Kravtsova, wnuczka Marii Melnyk.

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