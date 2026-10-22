В Стрые на Львовщине на 100-м году жизни скончалась участница освободительного движения, связная Украинской повстанческой армии Мария Мельник, известная под псевдонимом «Фиалка». О её смерти 22 октября сообщила внучка Галина.

В 1943 году Мария Мельник вступила в Организацию украинских националистов, а впоследствии стала связной УПА. Она выполняла секретные поручения, передавала сообщения между населенными пунктами, собирала средства на продукты и одежду для повстанцев, помогала транспортировать раненых в места, где им могли оказать медицинскую помощь. Также готовила еду и стирала одежду для бойцов.

9 февраля 1946 года женщину арестовали в её родном доме за сотрудничество с УПА. Военный трибунал приговорил её к 10 годам лишения свободы и пяти годам высылки. Сначала Марию Мельник отправили в концлагерь «Нарва» в Эстонии, а затем перевезли в Казахстан, в поселок Кенгир.

В июне 1955 года она вышла на свободу, однако осталась в ссылке в Омской области России, где работала на лесосплаве. В 1957 году её освободили из спецпоселения, после чего она вернулась в Украину. Однако родного дома уже не было — его снесли как жилище семьи, которую советская власть считала враждебной.

По словам внучки, несмотря на пережитые испытания, Мария Мельник сохранила любовь к жизни и веру в людей. Она вспоминает бабушку как человека, для которого помощь другим была одним из главных жизненных принципов.

Источник: Галина Кравцова, внучка Марии Мельник.

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