在利沃夫州的斯特里伊，解放运动参与者、乌克兰起义军联络员玛丽亚·梅尔尼克（化名“紫罗兰”）于100岁高龄去世。10月22日，她的孙女加琳娜通报了这一噩耗。

1943年，玛丽亚·梅尔尼克加入了乌克兰民族主义者组织，随后成为乌克兰起义军的联络员。 她执行秘密任务，在各居民点之间传递消息，为起义军筹集购买食品和衣物的资金，协助将伤员运送到能够获得医疗救助的地方。此外，她还为战士们做饭和洗衣服。

1946年2月9日，她因与乌克兰起义军（UPA）合作而在自家被捕。军事法庭判处她10年有期徒刑和5年流放。 起初，玛丽亚·梅尔尼克被送往爱沙尼亚的“纳尔瓦”集中营，随后被转移至哈萨克斯坦的肯吉尔村。

1955年6月，她获释，但仍被流放至俄罗斯鄂木斯克州，在那里从事木材漂流工作。 1957年，她从特别定居点获释，随后返回乌克兰。然而，她的老家已不复存在——那栋房子被拆除，因为苏联当局将其视为“敌对家庭”的住所。

据她的孙女回忆，尽管经历了种种磨难，玛丽亚·梅尔尼克依然保持着对生活的热爱和对人的信念。她回忆起祖母时，说祖母将帮助他人视为人生的主要原则之一。

来源：加琳娜·克拉夫佐娃，玛丽亚·梅尔尼克的孙女。

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