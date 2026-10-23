Obwód odeski jest gotowy na rozpoczęcie sezonu grzewczego, jednak dostawy ciepła rozpoczną się dopiero pod określonymi warunkami.

Od czego zależy rozpoczęcie nowego sezonu grzewczego

Urzędnik poinformował, że obwód odeski jest gotowy na sezon grzewczy 2026–2027.

„W ostatnich miesiącach wspólnie z gminami i wszystkimi odpowiednimi służbami przeprowadziliśmy niezbędne przygotowania, aby obwód był jak najlepiej przygotowany do funkcjonowania w okresie jesienno-zimowym” – powiedział Kipper.

Jednocześnie, jak dodał, rozpoczęcie sezonu grzewczego w obwodzie będzie uzależnione od:

warunków pogodowych;

reżimu temperaturowego.

Czy obiekty o znaczeniu społecznym w regionie są gotowe na nadejście chłodów?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kipera obiekty o znaczeniu społecznym – szpitale, szkoły, przedsiębiorstwa ciepłownicze i wodociągowe – zostały już wyposażone w:

agregatami prądotwórczymi;

zapasami paliwa.

„Wzmacniamy również stabilność energetyczną. Do pracy gotowych jest 21 instalacji rozproszonego wytwarzania ciepła o łącznej mocy 36 MW” – poinformował szef administracji obwodowej.

Dodał również, że kontynuowane są prace nad:

instalować blokowo-modułowe kotłownie;

wzmacniać ochronę infrastruktury krytycznej.

„Mimo że sytuacja bezpieczeństwa pozostaje nieprzewidywalna, robimy wszystko, co w naszej mocy, aby obiekty o kluczowym znaczeniu działały stabilnie w każdych warunkach” – powiedział Kipper.

Na koniec podziękował społecznościom lokalnym, ratownikom, pracownikom energetyki, służb komunalnych oraz „wszystkim, którzy przygotowywali obwód do zimy”.

Informację tę podano z odniesieniem do wpisu przewodniczącego Odeskiej Obwodowej Administracji Wojskowej (państwowej) Olega Kipera na Facebooku.

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