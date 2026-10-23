W czwartek, 23 października, odbyła się trzecia runda zakrojonej na szeroką skalę wymiany jeńców między Ukrainą a Rosją. Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec wyjaśnił, dlaczego ta wymiana miała historyczne znaczenie: Ukrainie udało się uwolnić największą liczbę skazanych żołnierzy.

Wśród uwolnionych obrońców znajduje się dwóch żołnierzy, którzy zostali wzięci do niewoli jeszcze w 2018 i 2020 roku.

„To historyczna wymiana, ponieważ udało się sprowadzić największą liczbę skazanych żołnierzy: 86 skazanych oraz jednego obrońcę, wobec którego toczyło się postępowanie karne. Ogólnie rzecz biorąc, do domu wracają żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy, w tym z TrO, NGU i DPSU. Po raz pierwszy od dawna udało się również sprowadzić dużą liczbę żołnierzy z Azowa. Do domu powrócił również jeden żołnierz z oddziału „Ajdar” – zauważył rzecznik praw obywatelskich.

Według pełnomocnika wśród osób, które powróciły, znajduje się pięć osób, które uznano za poległe podczas rosyjskiego zamachu terrorystycznego w Oleniwce w lipcu 2022 roku. W szczególności dwóch z powracających żołnierzy trafiło do niewoli jeszcze w 2018 i 2020 roku.

„Udało nam się sprowadzić również ciężko chorych i ciężko rannych żołnierzy. W sprawie kilku z nich, którzy znajdują się w stanie krytycznym, wielokrotnie zwracałem się do strony rosyjskiej. Wszyscy odzyskani zostali potwierdzeni jako przetrzymywani w niewoli przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża oraz inne źródła” – czytamy w komunikacie.



Lubinec doprecyzował, że najmłodszy z uwolnionych żołnierzy ma 24 lata, a najstarszy – 63 lata. Jeden z powracających obchodzi jutro urodziny – kończy 60 lat.

Informację tę podano z powołaniem się na pełnomocnika Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec.

Przypomnijmy, że długo oczekiwana wymiana: Ukraina sprowadziła z rosyjskiej niewoli 270 Ukraińców.

Ukraina i Rosja przeprowadziły wymianę jeńców na zasadzie 270 za 270.

23 października Ukraina sprowadziła na terytorium pod swoją kontrolą kolejnych siedmiu cywilów z terytoriów okupowanych. Wśród nich znalazła się 90-letnia kobieta o ograniczonej sprawności ruchowej, 50-letnia Ukrainka cierpiąca na poważne schorzenia, a także młoda kobieta wraz z dzieckiem.

Wcześniej, w wyniku działań repatriacyjnych, do Ukrainy zwrócono ciała 252 poległych, które – według strony rosyjskiej – należą do ukraińskich żołnierzy. Poinformowali o tym przedstawiciele odpowiednich ukraińskich służb.

Wcześniej strona rosyjska przekazała Ukrainie ciała 252 poległych żołnierzy. Repatriacja ciał odbyła się w ramach porozumień między stronami.

Czytaj nas na