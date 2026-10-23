Pies o imieniu Żuła, który stał się rozpoznawalnym symbolem jednej ze stacji benzynowych w obwodzie kijowskim, zginął w wyniku ataku innego psa.

Żuła przez osiem lat witała gości stacji benzynowej sieci KLO w Troickim w obwodzie kijowskim. Kochała ludzi, podawała łapkę i czekała na znajomych.

Jednak kilka dni temu na terenie stacji benzynowej zaatakował ją inny pies – owczarek, który przybiegł w ślad za jedną z klientek. Pomimo pomocy weterynarzy nie udało się uratować życia Żuli.

„Ta tragedia przypomina o odpowiedzialności każdego właściciela za bezpieczeństwo innych zwierząt. W końcu każde życie ma wartość” – podkreślono w KLO.

Sieć stacji benzynowych oświadczyła, że chce upamiętnić historię Żuli. Zwierzę zostanie poddane kremacji, a na stacji benzynowej w Troickim zostanie umieszczona tablica pamiątkowa.

Źródło: KLO.

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