В Киевской области погибла собачка Жуля, ставшая символом местной АЗС
Собачка Жуля, ставшая узнаваемым символом одной из автозаправочных станций Киевской области, погибла после нападения другой собаки.
Жуля восемь лет встречала гостей АЗС сети KLO в Троицком Киевской области. Она любила людей, давала лапку, ждала знакомых.
Однако несколько дней назад на территории автозаправки на нее напала другая собака — овчарка, которая прибежала вслед за посетительницей. Несмотря на помощь ветеринаров, спасти жизнь Жули не удалось.
«Эта трагедия напоминает об ответственности каждого владельца за безопасность других животных. Ведь каждая жизнь имеет ценность», — подчеркнули в KLO.
Сеть АЗС заявила, что хочет сохранить историю Жюли. Животное кремируют, а на АЗС в Троицком установят памятную табличку.
Источник: KLO.
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