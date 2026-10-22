Sąd Rejonowy w Hadżibeju w Odessie uznał za winnego oficera terytorialnego centrum rekrutacyjnego, który otrzymał kupony na 1000 litrów oleju napędowego o wartości 79 900 hrywien za wywieranie wpływu na decyzje urzędników TCR oraz komisji wojskowo-lekarskiej.

Zgodnie z materiałami sprawy, 29 czerwca 2026 r. porucznik z wydziału mobilizacyjnego otrzymał 100 kuponów sieci stacji benzynowych OKKO o wartości nominalnej 10 litrów każdy.

W zamian miał pomóc w wystawieniu skierowania na badanie lekarskie, wpisaniu odpowiedniego zapisu do rejestru ewidencji wojskowej oraz uzyskaniu orzeczenia komisji wojskowo-lekarskiej dotyczącego zdolności mężczyzny do służby w określonych jednostkach.

Oficer został zatrzymany tego samego dnia. Podczas postępowania sądowego w pełni przyznał się do winy i wyraził szczerą skruchę.

Sąd uwzględnił, że oskarżony nie był wcześniej karany, ma dwoje dzieci, cieszy się dobrą opinią w miejscu służby oraz został ranny podczas wykonywania obowiązków służbowych.

W rezultacie żołnierzowi nałożono grzywnę w wysokości 93 500 UAH oraz zakazano mu przez trzy lata zajmowania stanowisk w TCC. Skonfiskowane kupony na paliwo postanowiono przekazać Zarządowi SBU w obwodzie odeskim.

Źródło: orzeczenie sądu

Przypomnijmy, że w Odessie kierowca zranił nożem żołnierza TCC i próbował go potrącić samochodem.

Wcześniej organy ścigania postawiły zarzuty 41-letniemu mieszkańcowi Kijowa, który 19 października otworzył ogień w budynku rejonowego TCC i SP w dzielnicy Pechersk w Kijowie. Grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności.

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