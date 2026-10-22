在敖德萨，一名交通警察因收受柴油代金券行贿被处以9.35万格里夫纳罚款

敖德萨哈吉贝伊区法院裁定，一名地区征兵中心军官因影响该中心及军事医疗委员会官员的决策，收受了价值79 900格里夫纳、共计1000升柴油的加油券，其罪名成立。

根据案卷材料，2026年6月29日，动员处的一名中尉收到了100张OKKO加油站网络的加油券，每张面值为10升。

作为交换，他需协助办理体检转介手续、在军事登记册中作出相应记录，并协助获取军事医疗委员会关于该男子是否适合在特定部队服役的结论。

该军官于当天被拘留。在庭审过程中，他完全承认了罪行，并表示真诚悔过。

法院考虑到被告此前无犯罪记录，育有两名子女，在服役单位表现良好，且曾在执行公务时负伤。

最终，该军人被判处93 500格里夫纳罚款，并被禁止在三年内担任运输协调中心（ТЦК）的职务。被查获的燃油券被裁定移交至乌克兰安全局（SBU）敖德萨州分局。

来源：法院判决书

回顾此前事件，在敖德萨，一名司机曾用刀刺伤交通控制中心的一名军人，并试图用汽车撞击他。

此前，执法部门已对一名41岁的基辅男子提出指控，该男子于10月19日在基辅佩切尔斯基区军事征兵中心及联合指挥部大楼内开枪射击。他可能面临终身监禁。

关注我们在