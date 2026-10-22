W obwodzie chmielnickim odbędzie się proces byłego urzędnika Państwowej Służby Ratowniczej w sprawie zakupu nienadających się do użytku kombinezonów ochronnych

Prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Chmielnickim skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu zastępcy komendanta oddziału Głównego Zarządu Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy w obwodzie chmielnickim. Oskarżony jest o nadużycie stanowiska w wyniku wcześniejszego zmowy grupy osób, co spowodowało poważne konsekwencje.

Śledztwo wykazało, że urzędnik ten, stojąc na czele komisji ds. zamówień obronnych, przyczynił się do zakupu 1730 zestawów ochrony przed promieniowaniem, substancjami chemicznymi i biologicznymi, które nie spełniały norm państwowych.

Pomimo braku certyfikatów zgodności urzędnik zarekomendował dostawcę, po czym podpisano umowę i przekazano ponad 14 milionów hrywien ze środków budżetowych. W celu pokrycia poniesionych strat na majątku oskarżonego nałożono zajęcie w wysokości 2,3 miliona hrywien.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Chmielnickim.

NABU wszczęło dochodzenie w sprawie możliwych nadużyć w Ministerstwie Obrony dotyczących zakupu kamizelek kuloodpornych.

Wcześniej organy ścigania ujawniły zakrojone na szeroką skalę machinacje podczas zakupu łóżek dla jednostek wojskowych. Urzędnikowi z zarządu mieszkaniowo-eksploatacyjnego wręczono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

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