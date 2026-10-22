В Хмельницкой области предстанет перед судом бывший сотрудник ГСЧС за закупку непригодных защитных костюмов

Прокуроры Хмельницкой областной прокуратуры направили в суд обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя начальника отряда ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области. Фигуранта обвиняют в злоупотреблении служебным положением по предварительному сговору группы лиц, что повлекло тяжкие последствия.

Следствие установило, что чиновник, возглавляя комиссию по оборонным закупкам, способствовал приобретению 1730 комплектов радиационной, химической и биологической защиты, которые не соответствовали государственным стандартам.

Несмотря на отсутствие сертификатов соответствия, чиновник рекомендовал поставщика, после чего был подписан договор и перечислено более 14 миллионов гривен бюджетных средств. Для возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого наложен арест на сумму 2,3 миллиона гривен.

Источник: Хмельницкая областная прокуратура.

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