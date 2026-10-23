Правительство усилит кибербезопасность государственных сервисов в связи с атаками РФ на цифровую инфраструктуру

Украинское правительство усиливает защиту государственных цифровых сервисов от кибератак на фоне активизации российских атак на информационную инфраструктуру. Руководителям всех органов исполнительной власти поручено срочно сформировать команды по кибербезопасности, закупить необходимое программное обеспечение и ввести его в эксплуатацию.

«Правительство усиливает кибербезопасность государственных сервисов. Я дал прямое поручение руководителям всех органов исполнительной власти — срочно сформировать команды по кибербезопасности, закупить программное обеспечение и ввести его в эксплуатацию», — отметил Корецкий.

По словам главы правительства, Россия систематически наносит удары не только по энергетическим объектам, но и по цифровой инфраструктуре Украины.

В частности, в течение сентября в Киеве было повреждено около десяти датацентров.

Сергей Корецкий также подчеркнул усиление киберугроз. По его словам, российская сторона все чаще использует искусственный интеллект для проведения кибератак, а среди основных целей — государственные информационные системы и украинский бизнес.

«Усиливаются и кибератаки. Враг всё чаще использует искусственный интеллект, и одна из главных целей — государственные информационные системы и украинский бизнес. Ключевые цифровые ведомства уже умеют отражать атаки с использованием ИИ. Такой же готовности я ожидаю от каждого государственного учреждения и института», — подытожил глава правительства.

В соответствии с поручением премьер-министра органы исполнительной власти должны оперативно создать команды по кибербезопасности, обеспечить их необходимыми программными средствами и внедрить соответствующие решения.

Правительство ожидает, что все государственные учреждения будут готовы противодействовать кибератакам, в частности тем, при которых применяются инструменты искусственного интеллекта. Это должно усилить защиту государственных информационных систем и цифровых услуг в условиях роста киберугроз.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Напомним, в Киеве в результате российского обстрела 20 октября пострадал датацентр GigaCenter. Из-за повреждения оборудования пользователей предупредили о возможных перебоях в работе сервисов. Сейчас специалисты компании работают над локализацией последствий атаки.

В результате ночной баллистической атаки РФ 19 октября оборудование и инфраструктура одного из датацентров компании «Датагруп» полностью вышли из строя. Восстановить его работу невозможно, однако клиентов продолжают обслуживать через резервные площадки.

Читай нас в