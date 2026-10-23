鉴于俄罗斯对数字基础设施的攻击，政府将加强公共服务的网络安全

鉴于俄罗斯对信息基础设施的攻击日益频繁，乌克兰政府正加强保护国家数字服务免受网络攻击。 已责令所有行政机关负责人紧急组建网络安全团队，采购必要的软件并投入运行。

“政府正在加强国家服务的网络安全。已直接指示所有执行机构负责人——紧急组建网络安全团队，采购软件并投入运行，”科雷茨基指出。

据政府首脑称，俄罗斯不仅系统性地对能源设施发动袭击，还针对乌克兰的数字基础设施进行攻击。

特别是，9月份期间，基辅约有十家数据中心遭到破坏。

谢尔盖·科雷茨基还强调了网络威胁的加剧。他表示，俄方越来越频繁地利用人工智能发动网络攻击，其主要目标包括国家信息系统和乌克兰企业。

“网络攻击也在加剧。敌人越来越频繁地使用人工智能，其主要目标之一是国家信息系统和乌克兰企业。 关键数字部门已经具备抵御利用人工智能发动的攻击的能力。我期望每个政府部门和机构都能具备同样的应对能力，”政府首脑总结道。

根据总理的指示，各执行机构应迅速组建网络安全团队，为其配备必要的软件工具，并实施相应的解决方案。

政府期望所有国家机构都能做好应对网络攻击的准备，特别是那些利用人工智能工具实施的攻击。这将有助于在网络威胁日益加剧的背景下，加强国家信息系统和数字服务的防护。

总理谢尔盖·科雷茨基通报了这一消息。

需要指出的是，10月20日，基辅的GigaCenter数据中心因俄罗斯炮击而受损。由于设备受损，用户已收到服务可能中断的预警。目前，该公司专家正在努力控制此次攻击造成的后果。

10月19日，俄罗斯夜间发动的弹道导弹袭击导致“DataGroup”公司某数据中心的设备和基础设施完全瘫痪。虽然无法恢复其运行，但公司仍通过备用站点继续为客户提供服务。

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