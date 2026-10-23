Rząd wzmocni cyberbezpieczeństwo usług publicznych w związku z atakami Rosji na infrastrukturę cyfrową

Rząd Ukrainy wzmacnia ochronę państwowych usług cyfrowych przed cyberatakami w związku z nasileniem rosyjskich ataków na infrastrukturę informacyjną. Szefom wszystkich organów władzy wykonawczej zlecono pilne utworzenie zespołów ds. cyberbezpieczeństwa, zakup niezbędnego oprogramowania oraz wdrożenie go do użytku.

„Rząd wzmacnia cyberbezpieczeństwo usług państwowych. Wydał bezpośrednie polecenie szefom wszystkich organów władzy wykonawczej – mają w trybie pilnym utworzyć zespoły ds. cyberbezpieczeństwa, zakupić oprogramowanie i wprowadzić je do użytku” – zaznaczył Korecki.

Według szefa rządu Rosja systematycznie atakuje nie tylko obiekty energetyczne, ale także infrastrukturę cyfrową Ukrainy.

W szczególności we wrześniu w Kijowie uszkodzono około dziesięciu centrów danych.

Serhij Korecki zwrócił również uwagę na nasilenie zagrożeń cybernetycznych. Jak powiedział, strona rosyjska coraz częściej wykorzystuje sztuczną inteligencję do przeprowadzania cyberataków, a wśród głównych celów znajdują się państwowe systemy informatyczne oraz ukraiński biznes.

„Nasilają się również cyberataki. Wróg coraz częściej wykorzystuje sztuczną inteligencję, a jednym z głównych celów są państwowe systemy informatyczne oraz ukraiński biznes. Kluczowe organy cyfrowe potrafią już odpierać ataki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Takiej samej gotowości oczekuję od każdej instytucji państwowej” – podsumował szef rządu.

Zgodnie z poleceniem premiera organy władzy wykonawczej muszą niezwłocznie utworzyć zespoły ds. cyberbezpieczeństwa, zapewnić im niezbędne oprogramowanie oraz wdrożyć odpowiednie rozwiązania.

Rząd oczekuje, że wszystkie instytucje państwowe będą gotowe do przeciwdziałania cyberatakom, w szczególności tym, w których wykorzystywane są narzędzia sztucznej inteligencji. Ma to wzmocnić ochronę państwowych systemów informatycznych i usług cyfrowych w obliczu rosnących zagrożeń cybernetycznych.

Poinformował o tym premier Serhij Korecki.

Przypomnijmy, że 20 października w Kijowie w wyniku rosyjskiego ostrzału ucierpiało centrum danych GigaCenter. Z powodu uszkodzenia sprzętu użytkownicy zostali ostrzeżeni o możliwych zakłóceniach w działaniu usług. Obecnie specjaliści firmy pracują nad zminimalizowaniem skutków ataku.

W wyniku nocnego ataku balistycznego Rosji 19 października sprzęt i infrastruktura jednego z centrów danych firmy „Datagroup” uległy całkowitemu zniszczeniu. Przywrócenie jego działania nie jest możliwe, jednak klienci są nadal obsługiwani za pośrednictwem lokalizacji zapasowych.

Czytaj nas na