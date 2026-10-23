В Украине осудили агентов российского ГРУ за нанесение ударов по Славянску и Краматорску

По материалам Службы безопасности Украины двух агентов российской военной разведки приговорили к 15 и 10 годам лишения свободы за координацию российских ударов по Донецкой области. Злоумышленники собирали разведывательные данные об украинских военных в Славянске и Краматорске. СБУ разоблачила их в сентябре 2025 года.

Как установило расследование, агенты действовали отдельно на разных направлениях фронта, но отчитывались перед одним куратором из России.

Одним из осужденных оказался завербованный российскими спецслужбами житель Славянска. Он передавал врагу информацию для наведения российских авиабомб и реактивной артиллерии на прифронтовый город.

Чтобы скрыть свою деятельность, перед выходом на задание мужчина надевал тактическую форму и выдавал себя за военнослужащего Вооруженных сил Украины.

Второй осужденный — житель Краматорска, которого российские спецслужбы привлекли к сотрудничеству через знакомого. Тот является боевиком вооруженных группировок РФ и воюет на восточном фронте.

По указаниям связного агент обходил Краматорск и его окрестности. Он отслеживал и передавал российской стороне геолокации украинских блокпостов и маршруты движения мобильных огневых групп Сил обороны.

Контрразведчики СБУ зафиксировали противоправную деятельность обоих корректировщиков и задержали их по месту жительства.

В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны и ноутбуки, содержавшие доказательства сотрудничества с российской военной разведкой — ГРУ РФ.

По материалам Службы безопасности суд признал мужчин виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

часть 2 статьи 111 — государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

часть 3 статьи 114-2 — несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины в условиях военного положения.

Одного из агентов приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Второй, с учетом сотрудничества со следствием, получил 10 лет лишения свободы.

Досудебное расследование проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

На основании доказательной базы контрразведки и следователей СБУ суд признал обоих мужчин виновными в преступлениях против национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Ранее по материалам Службы безопасности Украины суд вынес еще один обвинительный приговор участнику агентурно-боевой группы российской военной разведки (ГРУ). Эту ячейку СБУ раскрыла и нейтрализовала летом 2024 года в Харьковской области.

СБУ задержала в Полтавской области агента РФ, который готовил убийство командира воинской части.

СБУ задержала агента РФ, который заложил взрывчатку возле государственного учреждения в центре Ровно.

Ранее контрразведка СБУ задержала в Донецкой области агента российской военной разведки, который наводил на Славянском направлении управляемые авиабомбы и ударные дроны.

Агент российских спецслужб менял места работы на предприятиях Днепра, чтобы получать информацию для корректировки ударов РФ. В конце концов мужчина устроился на предприятие оборонного сектора, где составлял подробные схемы цехов и складов.

Читай нас в