乌克兰判处俄罗斯总参谋部情报总局（GRU）特工有罪，罪名是策划对斯洛维扬斯克和克拉马托尔斯克的袭击

根据乌克兰安全局提供的材料，两名俄罗斯军事情报局特工因协助俄罗斯对顿涅茨克州的打击行动，分别被判处15年和10年有期徒刑。 这两名犯罪分子在斯洛维扬斯克和克拉马托尔斯克收集了关于乌克兰军方的侦察情报。乌克兰安全局于2025年9月将其抓获。

调查显示，这两名特工虽在战线的不同方向单独行动，但均向同一名来自俄罗斯的联络官汇报工作。

其中一名被判刑者是斯洛维扬斯克的一名居民，他被俄罗斯特工机构招募。他向敌人提供情报，用于引导俄罗斯空袭和火箭炮对前线城市进行打击。

为了掩饰自己的活动，该男子在执行任务前会穿上战术制服，伪装成乌克兰武装部队的军人。

第二名被判刑者是克拉马托尔斯克的一名居民，他通过一位熟人被俄罗斯特工机构拉拢合作。该男子是俄罗斯武装团体的武装分子，正在东部战线作战。

根据联络员的指示，该特工在克拉马托尔斯克及其周边地区活动。他追踪并向俄方传递了乌克兰检查站的位置信息以及国防军机动火力小组的行进路线。

乌克兰安全局（SBU）反间谍人员记录了这两名火力校正员的违法行为，并在其住所将其逮捕。

在搜查过程中，执法人员查获了手机和笔记本电脑，其中存有与俄罗斯军事情报机构——俄罗斯联邦总参谋部情报总局（GRU）合作的证据。

根据安全局的证据，法院认定这两名男子犯有《乌克兰刑法典》中的多项罪名：

第111条第2款 ——在战时状态下实施的叛国罪；

第114-2条第3款——在战时状态下未经授权传播关于乌克兰武装部队行军、调动或部署的信息。

其中一名间谍被判处15年有期徒刑并没收财产。另一名间谍因配合调查，被判处10年有期徒刑。

本案的庭前调查由安全局（SBU）驻顿涅茨克州和卢甘斯克州总局的员工在顿涅茨克州检察院的程序指导下进行。

基于反间谍部门和SBU调查人员提供的证据，法院认定这两名男子犯有危害乌克兰国家安全的罪行。

乌克兰安全局新闻处通报了这一消息。

此前，根据乌克兰安全局的证据材料，法院还对俄罗斯军事情报局（格鲁乌）一个间谍作战小组的成员作出了另一项有罪判决。 该组织于2024年夏季在哈尔科夫州被乌克兰安全局（SBU）查获并瓦解。

乌克兰安全局在波尔塔瓦州逮捕了一名俄罗斯特工，该特工正策划暗杀某军事单位指挥官。

乌克兰安全局在里夫内市中心一处政府机构附近，抓获了一名放置爆炸物的俄罗斯间谍。

此前，SBU反间谍部门在顿涅茨克州抓获了一名俄罗斯军事情报局特工，该特工曾在斯洛维扬斯克方向引导制导炸弹和攻击型无人机。

一名俄罗斯特工在第聂伯市的多家企业频繁更换工作岗位，以此获取情报以协助调整俄罗斯的打击行动。最终，该男子进入一家国防企业工作，并在那里绘制了车间和仓库的详细示意图。

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