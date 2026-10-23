W Ukrainie skazano agentów rosyjskiego GRU za kierowanie atakami na Słowiańsk i Kramatorsk

Na podstawie materiałów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy dwóch agentów rosyjskiego wywiadu wojskowego zostało skazanych na 15 i 10 lat pozbawienia wolności za koordynowanie rosyjskich ataków w obwodzie donieckim. Sprawcy gromadzili dane wywiadowcze dotyczące ukraińskich żołnierzy w Słowiańsku i Kramatorsku. SBU zdemaskowała ich we wrześniu 2025 roku.

Jak ustalono w trakcie śledztwa, agenci działali osobno na różnych odcinkach frontu, ale składali raporty jednemu kuratorowi z Rosji.

Jednym ze skazanych okazał się mieszkaniec Słowiańska zwerbowany przez rosyjskie służby specjalne. Przekazywał on wrogowi informacje służące do namierzania rosyjskich bomb lotniczych i artylerii rakietowej na miasto położone w pobliżu linii frontu.

Aby ukryć swoją działalność, przed wyruszeniem na misję mężczyzna zakładał mundur taktyczny i podawał się za żołnierza Sił Zbrojnych Ukrainy.

Drugim skazanym jest mieszkaniec Kramatorska, którego rosyjskie służby specjalne zaangażowały do współpracy za pośrednictwem znajomego. Jest on bojownikiem ugrupowań zbrojnych Federacji Rosyjskiej i walczy na froncie wschodnim.

Zgodnie z poleceniami łącznika agent przemierzał Kramatorsk i jego okolice. Śledził i przekazywał stronie rosyjskiej współrzędne geolokalizacyjne ukraińskich punktów kontrolnych oraz trasy przemieszczania się mobilnych grup ogniowych Sił Obronnych.

Funkcjonariusze kontrwywiadu SBU udokumentowali niezgodną z prawem działalność obu obserwatorów i zatrzymali ich w ich miejscach zamieszkania.

Podczas przeszukań funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli telefony komórkowe i laptopy, które zawierały dowody współpracy z rosyjskim wywiadem wojskowym – GRU RF.

Na podstawie materiałów Służby Bezpieczeństwa sąd uznał mężczyzn za winnych na podstawie kilku artykułów Kodeksu karnego Ukrainy:

ust. 2 art. 111 – zdrada stanu popełniona w warunkach stanu wojennego;

ustęp 3 artykułu 114-2 – nieuprawnione rozpowszechnianie informacji o ruchach, przemieszczaniu się lub rozmieszczeniu Sił Zbrojnych Ukrainy w warunkach stanu wojennego.

Jednego z agentów skazano na 15 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia. Drugi, z uwzględnieniem współpracy ze śledztwem, otrzymał 10 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo przedprocesowe prowadzili pracownicy Głównego Zarządu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w obwodach donieckim i ługańskim pod kierownictwem procesowym prokuratury obwodowej w Doniecku.

Na podstawie materiału dowodowego zebranego przez kontrwywiad i śledczych SBU sąd uznał obu mężczyzn za winnych popełnienia przestępstw przeciwko bezpieczeństwu narodowemu Ukrainy.

Informację tę podała służba prasowa SBU.

Wcześniej, na podstawie materiałów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, sąd wydał kolejny wyrok skazujący wobec członka grupy agenturowo-bojowej rosyjskiego wywiadu wojskowego (GRU). Komórkę tę SBU wykryła i zneutralizowała latem 2024 roku w obwodzie charkowskim.

SBU zatrzymała w obwodzie poltawskim agenta Federacji Rosyjskiej, który przygotowywał zabójstwo dowódcy jednostki wojskowej.

SBU zatrzymała agenta RF, który podłożył ładunek wybuchowy w pobliżu instytucji państwowej w centrum Równego.

Wcześniej kontrwywiad SBU zatrzymał w obwodzie donieckim agenta rosyjskiego wywiadu wojskowego, który kierował w rejonie Słowiańska bomby kierowane z powietrza oraz drony uderzeniowe.

Agent rosyjskich służb specjalnych zmieniał miejsca pracy w przedsiębiorstwach w Dnieprze, aby pozyskiwać informacje służące do korygowania uderzeń Rosji. Ostatecznie mężczyzna zatrudnił się w przedsiębiorstwie sektora obronnego, gdzie sporządzał szczegółowe schematy hal produkcyjnych i magazynów.

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