乌克兰东正教会圣乌斯宾斯基基辅-佩切尔斯克修道院的代理院长、阿夫拉亚米主教宣布其父亲去世。首席神父米哈伊尔·洛蒂什于10月21日去世。

这位主教在自己的Facebook主页上发文悼念这位至亲。

亚伯拉罕主教追忆了父亲的灵性教诲，正是父亲在他心中播下了对上帝的爱，并教会他凭着信仰克服人生的考验。“爸爸，今天我的心中充满了难以言喻的悲痛、感激与明朗的哀伤。 当告别那位赐予你生命、爱与智慧的最亲爱之人时，实在难以用言语表达心中的一切。 您是如此真诚地爱着主！您通过自己的信仰、祷告和亲身榜样，将最珍贵的东西传给了我——对生命之源、全能之主的爱。 您教会我透过信仰的棱镜看待生活，信赖上帝的旨意，永不失去希望，并铭记：在每一场尘世的考验背后，都有永不离弃人类的主”，他说道。

亚伯拉罕主教向父亲表达了感激之情，感谢他睿智的建议、支持、耐心以及神职事工的榜样，还有那如父般的爱。

此外，主教还向父亲请求原谅自己曾不经意的言语、可能造成的冒犯，以及在他有生之年未能及时说出或做出的种种。 “感谢上帝，正是您成为我的父亲。 感谢与您共度的岁月，感谢您的祈祷，感谢您在我生命中的陪伴。 今天，我怀着心痛但满怀对基督复活的信仰，送您进入永恒。因为对我们基督徒而言，死亡并非最终的离别，而是通往另一种生命的过渡，我们期待在那生命中于主内再次相聚，”他说道。

乌克兰东正教会（PTSU）圣安息基辅佩切尔斯克大修道院代理院长亚伯拉罕主教通报了这一消息。

国家政策局认定乌克兰东正教会莫斯科牧首区（UPTS-MP）的扎波罗热教区隶属于俄罗斯东正教会（RPC）。

俄罗斯东正教会正式批准了至少12篇关于战争的祷文。

需要指出的是，俄罗斯东正教教会首脑基里尔宗主教（弗拉基米尔·贡迪亚耶夫）曾表示，苏联研制原子弹是“上帝恩典”的体现，并帮助避免了国家的毁灭。 他在圣三一塞拉菲姆-迪维耶夫修道院的礼拜仪式结束后发表了这一声明。

莫斯科及全俄罗斯宗主教基里尔出版了《战争：超越可见的原因与后果》一书，书中声称战争的结果似乎由上帝决定，而站在“光明一方”的人将获得胜利。

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