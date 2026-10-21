乌克兰安全局在基辅拘留了一名女子，该女子在2025至2026年间通过Telegram频道散布煽动杀害乌克兰人和摧毁宗教团体教堂的言论。 执法部门共在尼古拉耶夫、切尔卡瑟州和扎卡尔帕蒂州查获五名煽动者。其中包括乌克兰东正教会（莫斯科牧首管区）某教堂神父的妻子。

关于被拘留者的信息

据乌克兰安全局（SBU）称，这名在首都被捕的女子在两年内通过Telegram频道发布了近10万条帖子。其中部分帖子呼吁杀害乌克兰人。此外，该女子还煽动对某少数民族实施暴力。

在尼古拉耶夫，乌克兰安全局（SBU）的网络专家逮捕了一名受俄罗斯代表指使的煽动者。 在俄罗斯负责人的指示下，他管理着一个拥有超过1.3万订阅者的当地Telegram频道，并在其中发表支持俄罗斯侵略者的言论。 据SBU称，该嫌疑人制作的内容中包含宣传俄罗斯的宣传材料，并散布了威胁乌克兰信息安全的言论。

在切尔卡瑟州，一名乌克兰东正教（莫斯科宗主教区）教堂神父的妻子被列为嫌疑人。 她在Telegram聊天群中歌颂弗拉基米尔·普京，并否认俄罗斯的武装侵略。调查发现，该女子在熟人圈内以及与教区信徒的通信中传播敌对宣传。

在同一地区，一名持有乌克兰永久居留证的俄罗斯公民也被通报涉嫌相关罪行。他在Telegram频道上将全面战争称为“内部公民冲突”，并支持占领乌克兰东部部分地区。

在喀尔巴阡地区，乌克兰安全局（SBU）又查获了两名宣传人员。 她们通过个人社交媒体账号呼吁喀尔巴阡地区“脱离”乌克兰，散布亲克里姆林宫的论调，并为俄罗斯的武装侵略行为辩护。

由乌克兰安全局（SBU）委托进行的鉴定证实，涉案人员确曾为侵略国利益从事信息破坏活动。相关综合行动是在卢甘斯克、尼古拉耶夫、切尔卡瑟和喀尔巴阡地区检察院的程序指导下开展的。

依据哪些条款提出嫌疑

乌克兰安全局（SBU）调查人员根据《乌克兰刑法典》的若干条款向涉案人员提出了嫌疑：

第109条第3款（公开呼吁以暴力手段改变或推翻宪法秩序或夺取国家权力，以及通过大众媒体传播包含此类呼吁的材料）；

第110条第1款（散布呼吁改变乌克兰领土范围或国家边界的材料）；

第111-1条第6款（与侵略国合作开展旨在支持针对乌克兰的武装侵略的信息活动）；

第161条第2款（旨在煽动民族和宗教敌意及仇恨，并伴有威胁的故意行为）；

第436-2条第1、2、3款（为俄罗斯对乌克兰的武装侵略进行辩解、认定其合法、予以否认，或美化其参与者）。

嫌疑人面临最高12年监禁并没收财产的处罚。

据乌克兰安全局（SBU）消息报道。

视频：一名俄罗斯特工因指挥对基辅和波尔塔瓦州的袭击而被捕。

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