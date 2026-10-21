Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała w Kijowie kobietę, która w latach 2025–2026 rozpowszechniała na kanałach Telegramu nawoływania do zabijania Ukraińców i niszczenia świątyń wspólnot religijnych. W sumie organy ścigania zdemaskowały pięciu agitatorów w Mikołajowie, w obwodzie czerkaskim oraz w Zakarpaciu. Wśród nich znajduje się żona proboszcza świątyni Cerkwi Prawosławnej Ukrainy (Moscowskiej Patriarchii).

Co wiadomo o zatrzymanych

Według danych Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zatrzymana w stolicy kobieta opublikowała w ciągu dwóch lat na kanałach Telegramu prawie 100 tys. wpisów. W części z nich wzywała do zabijania Ukraińców. Ponadto podejrzana nawoływała do przemocy wobec jednej z mniejszości narodowych.

W Mikołajowie specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa SBU zatrzymali agitatora, który działał na zlecenie przedstawiciela Rosji. Zgodnie z wytycznymi rosyjskiego kuratora administrował lokalnym kanałem na Telegramie, który miał ponad 13 tys. subskrybentów, i występował na nim w obronie rosyjskich najeźdźców. Według danych Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) podejrzany tworzył treści, w których promował rosyjskie materiały propagandowe i rozpowszechniał komunikaty zagrażające bezpieczeństwu informacyjnemu Ukrainy.

W obwodzie czerkaskim postawiono zarzuty żonie proboszcza kościoła Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego (Patriarchatu Moskiewskiego). W czatach na Telegramie wychwalała Władimira Putina i zaprzeczała, że Rosja dopuściła się agresji zbrojnej. Śledztwo wykazało, że kobieta rozpowszechniała wrogą propagandę wśród znajomych oraz w korespondencji z parafianami.

W tym samym regionie postawiono zarzuty obywatelowi Federacji Rosyjskiej, który posiada pozwolenie na stały pobyt na Ukrainie. Na kanałach Telegramu nazywał on wojnę na pełną skalę „wewnętrznym konfliktem obywatelskim” i popierał zajęcie części terytoriów wschodnich obwodów Ukrainy.

W Zakarpaciu Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zdemaskowała kolejne dwie agitatorce. Za pośrednictwem swoich kont w mediach społecznościowych wzywały do „odłączenia” Zakarpacia od Ukrainy, rozpowszechniały prokremlowskie narracje i usprawiedliwiały zbrojną agresję Rosji.

Ekspertyzy zainicjowane przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy potwierdziły fakty dotyczące działalności informacyjno-dywersyjnej osób objętych postępowaniem w interesie państwa agresora. Kompleksowe działania prowadzono pod kierownictwem procesowym prokuratur obwodowych w Ługańsku, Mikołajowie, Czerkasach i Zakarpaciu.

Na podstawie jakich artykułów postawiono zarzuty

Śledczy SBU postawili podejrzanym zarzuty na podstawie kilku artykułów Kodeksu karnego Ukrainy:

ust. 3 art. 109 (publiczne nawoływania do przemocy w celu zmiany lub obalenia porządku konstytucyjnego lub przejęcia władzy państwowej, a także rozpowszechnianie materiałów zawierających takie nawoływania za pośrednictwem środków masowego przekazu);

ust. 1 art. 110 (rozpowszechnianie materiałów zawierających wezwania do zmiany granic terytorialnych lub granicy państwowej Ukrainy);

ust. 6 art. 111-1 (działalność informacyjna we współpracy z państwem-agresorem, mająca na celu wsparcie zbrojnej agresji przeciwko Ukrainie);

ust. 2 art. 161 (umyślne działania mające na celu podżeganie do wrogości i nienawiści na tle narodowościowym i religijnym, połączone z groźbami);

ust. 1, 2 i 3 art. 436-2 (usprawiedliwianie, uznawanie za zgodną z prawem oraz zaprzeczanie zbrojnej agresji Rosji przeciwko Ukrainie, gloryfikowanie jej uczestników).

Podejrzanym grozi do 12 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia.

Informację tę podano z powołaniem się na Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

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