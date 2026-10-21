Na granicy z Polską kolejki w transporcie towarowym wydłużyły się dwukrotnie

Czas oczekiwania na granicy ukraińsko-polskiej wydłużył się dwukrotnie z powodu blokady portów morskich oraz systematycznych ataków Rosji na infrastrukturę krajową. Poinformował o tym wiceminister ds. odbudowy infrastruktury i transportu Serhij Derkacz podczas Forum Eksportowego EP.

O ile wcześniej całkowity czas oczekiwania dla eksporterów wynosił 2–3 dni, o tyle obecnie okres wyjazdu i wjazdu do Polski sięga 7–9 dni. Czynnik ten ma istotny wpływ na logistykę, w szczególności na import paliwa. Aby przezwyciężyć ten kryzys, państwo pracuje nad rozbudową przejść granicznych, rozwojem infrastruktury alternatywnej oraz rozbudową torów o szerokości europejskiej w głąb kraju.

Źródło: Ekonomiczna Prawda.

Podróże z Ukrainy do Polski stały się utrudnione z powodu znacznych opóźnień pociągów i długiego oczekiwania na granicy. Na dzień 20 października niektóre pociągi „Ukrzaliznyci” miały prawie 20-godzinne opóźnienia w stosunku do rozkładu jazdy, a pasażerowie autobusów zgłaszali wielogodzinne opóźnienia. W „Ukrzaliznyci” wyjaśniono, że ruch kolejowy musi być korygowany ze względu na alarmy lotnicze i środki bezpieczeństwa.

Na granicy ukraińsko-polskiej w obwodzie lwowskim odnotowano nagromadzenie środków transportu przy wyjeździe z Ukrainy.

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