На границе с Польшей вдвое увеличились очереди на грузовые перевозки

Время ожидания на украинско-польской границе увеличилось вдвое из-за блокировки морских портов и систематических атак России на отечественную инфраструктуру. Об этом заявил заместитель министра по восстановлению инфраструктуры и транспорта Сергей Деркач в ходе Экспортного форума ЕП.

Если раньше общее время ожидания для экспортеров составляло 2–3 дня, то сейчас период выезда и въезда в Польшу достигает 7–9 дней. Этот фактор существенно влияет на логистику, в частности на импорт топлива. Для преодоления кризиса государство работает над расширением пунктов пропуска, развитием альтернативной инфраструктуры и прокладкой евроколеи вглубь страны.

Источник: «Экономическая правда».

Поездки из Украины в Польшу усложнились из-за значительных задержек поездов и длительного ожидания на границе. По состоянию на 20 октября некоторые рейсы «Укрзализныци» отставали от графика почти на 20 часов, а пассажиры автобусов сообщали о многочасовых задержках. В «Укрзализныце» пояснили, что движение приходится корректировать из-за воздушных тревог и мер безопасности.

На украинско-польской границе во Львовской области зафиксировали скопление транспорта при выезде из Украины.

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