Dostawa dużego pakietu pomocy wojskowej z Polski została wstrzymana w związku z uchwałą Rady Obwodowej we Lwowie, w której rok 2027 ogłoszono rokiem Ukraińskiej Armii Powstańczej, Romana Szuchewicza i Olega Olżycza. Informację tę przekazało dziennikarzom źródło w ukraińskim rządzie.

Posłowie przeprowadzili głosowanie właśnie w momencie, gdy strona polska przygotowywała się do wysłania uzbrojenia. Obecnie strona ukraińska prowadzi aktywne konsultacje za zamkniętymi drzwiami w celu rozwiązania tej sytuacji.

Źródło: „Europejska Prawda”.

Premier Polski Donald Tusk skrytykował niedawną decyzję Rady Obwodowej we Lwowie o ogłoszeniu roku 2027 rokiem Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA) oraz Romana Szuchewicza, stwierdzając, że takie działania szkodzą samej Ukrainie i utrudniają współpracę polsko-ukraińską.

Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski podpisał wniosek o wpisanie posła Rady Obwodowej we Lwowie Swiatosława Szerepty na listę osób, którym może zostać zakazany wjazd do kraju. Powodem była inicjatywa rady obwodowej mająca na celu ogłoszenie roku 2027 rokiem Ukraińskiej Armii Powstańczej, Romana Szuchewicza i Olega Olżycza.

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