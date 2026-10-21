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Новости Украина

Польша приостановила поставки военной помощи Украине из-за решения Львовского областного совета

UA NEWS 21 Октября 2026 19:59
Польша приостановила поставки военной помощи Украине из-за решения Львовского областного совета

Поставка крупного пакета военной помощи из Польши была приостановлена из-за принятого Львовским областным советом решения об объявлении 2027 года годом Украинской повстанческой армии, Романа Шухевича и Олега Ольжича. Об этом сообщил журналистам источник в украинском правительстве.

Депутаты провели голосование именно в момент подготовки польской стороны к отправке вооружения. В настоящее время украинская сторона ведет активные консультации по закрытым каналам для урегулирования ситуации.

Источник: «Европейская правда».

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал недавнее решение Львовского областного совета провозгласить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА) и Романа Шухевича, заявив, что такие действия наносят ущерб самой Украине и затрудняют польско-украинское сотрудничество.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подписал представление о внесении депутата Львовского областного совета Святослава Шереметы в список лиц, которым может быть запрещен въезд в страну. Причиной стала инициатива облсовета провозгласить 2027-й год годом Украинской повстанческой армии, Романа Шухевича и Олега Ольжича. 

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