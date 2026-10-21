欧洲委员会呼吁乌克兰加强对罗姆人和LGBTI群体的保护

欧洲委员会下属的欧洲反对种族主义和不容忍委员会（ECRI）对乌克兰在保障平等方面取得的进展给予了积极评价。 与此同时，该委员会呼吁乌克兰当局加强措施，保护罗姆人社区和LGBTI群体免受歧视，并更积极地打击基于仇恨的犯罪。

“自2017年6月20日通过ECRI关于乌克兰的第五份报告以来，许多领域都取得了进展并形成了良好实践，”该文件摘要中指出。

在积极变化方面，专家们特别指出：乌克兰最高拉达人权专员的活动更加活跃；警方在调查仇恨犯罪方面的培训范围有所扩大；以及通过了关于罗姆人融入社会的战略。 报告还指出，社会对LGBTI平等的态度有了显著改善。

与此同时，罗姆人和LGBTI群体仍特别容易受到仇恨言论的侵害。

“许多仇恨犯罪案件仍被错误定性，并作为普通违法行为（特别是寻衅滋事）进行处理，”该文件强调道。

该报告向乌克兰当局提出了15项建议，其中两项被列为优先事项。第一项建议是与公民社会合作，开展反对仇恨言论的信息宣传活动，特别是针对LGBTI群体和罗姆人的仇恨言论。

第二项建议是成立一个工作组，以识别需要身份证明文件的罗姆人，并协助他们办理这些文件，特别是通过简化行政程序。 欧洲反种族主义和民族主义委员会将在报告发布后两年内，通过中期监测评估这两项建议的落实情况。

委员会还建议打击学校中的针对LGBTI群体的欺凌行为，改善医疗服务的可及性，确保罗姆儿童获得优质教育，并为监察员提供充足的人力与财政资源。

该报告涵盖2017年6月至2026年3月期间，并考虑了俄罗斯侵略这一特殊情况。 报告未涵盖临时被占领土上的局势以及被迫流亡国外的乌克兰人的处境：欧洲委员会人权监测中心将后者纳入对其他国家的监测范围进行评估。

上述内容载于欧洲委员会人权委员会10月21日在斯特拉斯堡发布的关于乌克兰的新报告中。

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