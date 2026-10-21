Рада Європи закликала Україну посилити захист ромів і ЛГБТІ

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Європейська комісія проти расизму та нетерпимості (ЄКРН) Ради Європи позитивно оцінила поступ України в забезпеченні рівності. Водночас комісія закликала українську владу посилити заходи із захисту ромської спільноти та ЛГБТІ від дискримінації, а також активніше протидіяти злочинам, мотивованим ненавистю.

«Від часу ухвалення п’ятої доповіді ЄКРН щодо України, 20 червня 2017 року, було досягнуто прогресу та розроблено належні практики у багатьох сферах», - зазначається в резюме документа.

Серед позитивних змін експерти відзначили активізацію діяльності Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, розширення підготовки поліцейських до розслідування злочинів на ґрунті ненависті та ухвалення стратегій щодо інклюзії ромів. Також у доповіді констатується суттєве поліпшення суспільного ставлення до рівності ЛГБТІ.

Водночас роми та ЛГБТІ залишаються особливо вразливими до мови ворожнечі.

«Багато випадків злочинів на ґрунті ненависті й надалі невірно кваліфікуються та переслідуються як звичайні правопорушення, зокрема хуліганство», - наголошується в документі.

Доповідь містить 15 рекомендацій українській владі, дві з яких визначено пріоритетними. Перша передбачає проведення спільно з громадянським суспільством інформаційно-просвітницьких кампаній проти мови ворожнечі, зокрема щодо ЛГБТІ та ромів.

Друга - створення робочої групи для виявлення ромів, які потребують документів, що посвідчують особу, та допомоги їм в оформленні цих документів, зокрема через спрощення адміністративних процедур. Виконання цих двох рекомендацій ЄКРН оцінить у межах проміжного моніторингу не пізніше ніж через два роки після публікації доповіді.

Комісія також рекомендує протидіяти ЛГБТІ-фобному булінгу в школах, поліпшити доступ до медичної допомоги, забезпечити ромським дітям якісну освіту та надати Омбудсману належні кадрові й фінансові ресурси.

Доповідь охоплює період із червня 2017-го до березня 2026 року та враховує виняткові обставини російської агресії. Вона не охоплює ситуацію на тимчасово окупованих територіях і становище українців, які вимушено виїхали за кордон: останнє ЄКРН оцінює в межах моніторингу інших країн.

Про це йдеться у новій доповіді ЄКРН щодо України, оприлюдненій 21 жовтня у Страсбурзі.

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