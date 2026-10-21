22 октября на части территории Украины пройдут сильные дожди

В четверг, 22 октября, сильные дожди прогнозируются в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Там объявлен I уровень опасности — желтый.

По Украине ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшими дождями. На западе возможны порывы ветра до 15–20 м/с. Осадков не прогнозируется на востоке и юго-востоке страны.

Температура воздуха ночью составит +6…+11 °C, на юге — до +14 °C. Днем ожидается +12…+17 °C, в южных областях — до +20 °C.

Дожди и сильный ветер могут затруднить движение транспорта и работу коммунальных и энергетических предприятий.

Источник: Украинский гидрометцентр.

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