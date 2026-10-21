22 жовтня частину України накриють сильні дощі
0:00 / 0:00
У четвер, 22 жовтня, значні дощі прогнозують у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях. Там оголосили I рівень небезпечності — жовтий.
По Україні очікується хмарна погода з проясненнями та місцями невеликими дощами. На заході можливі пориви вітру до 15–20 м/с. Опадів не прогнозують на сході та південному сході країни.
Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °C, на півдні — до +14 °C. Вдень очікується +12…+17 °C, у південних областях — до +20 °C.
Дощі та сильний вітер можуть ускладнити рух транспорту й роботу комунальних та енергетичних підприємств.
Джерело: Український гідрометцентр.