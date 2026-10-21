22 października nad częścią Ukrainy pojawią się ulewne deszcze

W czwartek, 22 października, prognozowane są obfite opady deszczu w obwodach zakarpackim, lwowskim i iwano-frankowskim. Ogłoszono tam I poziom zagrożenia — żółty.

W całej Ukrainie spodziewana jest pochmurna pogoda z przejaśnieniami i miejscami niewielkimi opadami deszczu. Na zachodzie możliwe są porywy wiatru do 15–20 m/s. Na wschodzie i południowym wschodzie kraju nie przewiduje się opadów.

Temperatura powietrza w nocy wyniesie +6…+11 °C, na południu — do +14 °C. W ciągu dnia spodziewane są temperatury +12…+17 °C, w obwodach południowych — do +20 °C.

Deszcze i silny wiatr mogą utrudnić ruch drogowy oraz pracę przedsiębiorstw komunalnych i energetycznych.

Źródło: Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne.

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