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Новости Украина

В Ровно российский беспилотник повредил могилы военных на кладбище

UA NEWS 20 Октября 2026 18:32
В Ровно российский беспилотник повредил могилы военных на кладбище

20 октября российские террористы нанесли удар по кладбищу в Ровно. Вражеский дрон атаковал участок, где похоронены погибшие защитники Украины.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.  

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Окупанти атакували у Рівному кладовище, де поховані військові (фото)

Глава ОВА назвал этот удар очередным проявлением цинизма и пренебрежения со стороны РФ, подчеркнув, что для врага нет разницы, куда именно наносить удары — по гражданской инфраструктуре, живым украинцам или местам захоронений.

Источник: Коваль в Telegram.

20 октября в Голосеевском районе столицы в результате попадания обломков вражеского беспилотника в здание медицинского учреждения пострадали два человека. Верхний этаж здания загорелся.
 
В Соломенском районе Киева обломки беспилотника упали на железнодорожные пути. Об этом во вторник, 20 октября, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Российские террористы продолжают атаковать Киев реактивными «Шахедами». 
 
В Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.

 

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