В Ровно российский беспилотник повредил могилы военных на кладбище

20 октября российские террористы нанесли удар по кладбищу в Ровно. Вражеский дрон атаковал участок, где похоронены погибшие защитники Украины.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

Глава ОВА назвал этот удар очередным проявлением цинизма и пренебрежения со стороны РФ, подчеркнув, что для врага нет разницы, куда именно наносить удары — по гражданской инфраструктуре, живым украинцам или местам захоронений.

Источник: Коваль в Telegram.

попадания обломков вражеского беспилотника в здание медицинского учреждения пострадали два человека. Верхний этаж здания 20 октября в Голосеевском районе столицы в результате. Верхний этаж здания загорелся

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