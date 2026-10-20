Осталась на АЗС без вещей и документов — патрульные догнали автобус

Пассажирка международного автобуса, следовавшего из Италии в Киев, осталась на заправке в селе Белая Криница. Водитель уехал дальше, а её документы, деньги и личные вещи остались в салоне. Женщина обратилась в полицию, и патрульные догнали автобус и остановили его.

Ночью женщина позвонила на линию 102 и сообщила, что водитель автобуса оставил ее на автозаправочной станции. Пассажирка рассказала, что автобус продолжил движение без неё, а все её вещи остались внутри. Патрульные прибыли по указанному адресу и выяснили подробности. Оказалось, что автобус международного сообщения «Италия — Киев» останавливался на АЗС в селе Белая Криница. Во время этой остановки женщина осталась на заправке, а водитель уехал дальше, не заметив её отсутствия.

Ситуацию осложняло то, что вместе с пассажиркой не было её документов, денег и личных вещей. Всё это осталось в салоне автобуса. Инспекторы не стали медлить и отправились вслед за автобусом. Вскоре они догнали автобус и остановили его. Водитель объяснил полицейским, что перед отправлением не заметил отсутствия пассажирки.

После этого патрульные провели с водителем профилактическую беседу. Полицейские подчеркнули, что перед выездом с промежуточных остановок необходимо проверять, вернулись ли все пассажиры в салон. Такая проверка помогает избежать подобных случаев и не оставлять людей одних в незнакомых местах. В полиции также напомнили пассажирам о правилах безопасности во время поездок. Следует внимательно следить за остановками и временем отправления автобуса, а также поддерживать связь с водителем или сопровождающим. Перед посадкой следует проверять, все ли документы и личные вещи при себе.

Если во время поездки возникла нестандартная ситуация, не стоит ждать, что проблема решится сама собой. Лучше сразу сообщить об этом водителю или сопровождающему, а при необходимости обратиться за помощью в полицию. Именно своевременный звонок на линию 102 помог этой пассажирке вернуться в автобус. Об этом сообщает Патрульная полиция Ровенской области.

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