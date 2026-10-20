Депутата Херсонского облсовета заочно приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену

Депутат Херсонского областного совета VIII созыва признан виновным в государственной измене и пособничестве государству-агрессору. Его заочно приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в органах власти на тот же срок.

В суде было доказано, что в марте 2022 года осужденный сопровождал колонны Росгвардии и спецслужб РФ в центр Скадовска, помогал им с ориентацией, расселением и питанием. Также он оказывал давление на местные власти с целью заставить их сотрудничать с оккупантами, передал им 5 моторных лодок для действий против ВСУ и сдавал информацию об участниках АТО и проукраинских жителях.

В настоящее время осужденный находится в розыске. Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.

Источник: Полтавская областная прокуратура.

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