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Депутата Херсонської облради заочно засудили до 15 років ув'язнення за держзраду

UA NEWS 20 Жовтня 2026 18:01
Депутата Херсонської облради заочно засудили до 15 років ув'язнення за держзраду
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Депутата Херсонської обласної ради VIII скликання визнано винним у державній зраді та пособництві державі-агресору. Його заочно засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади в органах влади на той самий термін.

У суді доведено, що в березні 2022 року засуджений супроводжував колони росгвардії та спецслужб рф у центр Скадовська, допомагав їм з орієнтуванням, розселенням і харчуванням. Також він тиснув на місцеву владу задля співпраці з окупантами, передав їм 5 моторних човнів для дій проти ЗСУ та здавав інформацію про учасників АТО й проукраїнських жителів.

Наразі засуджений перебуває в розшуку. Вирок суду може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Джерело: Полтавська обласна прокуратура.

Окупанта, який взяв цивільну в заручниці у Куп’янську, засудили до 10 років.

До 12 років позбавлення волі засуджено військовослужбовця зс рф Сергія Карпіловича, який понад два місяці систематично ґвалтував 57-річну цивільну жінку в захопленому селі Покровського району Донецької області

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