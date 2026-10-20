Radny Rady Obwodowej w Chersoniu został skazany zaocznie na 15 lat pozbawienia wolności za zdradę stanu

Radny Rady Obwodowej w Chersoniu VIII kadencji został uznany za winnego zdrady stanu i wspierania państwa-agresora. Został skazany zaocznie na 15 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia oraz pozbawieniem prawa do sprawowania funkcji w organach władzy na ten sam okres.

W sądzie udowodniono, że w marcu 2022 roku skazany eskortował kolumny Rosgwardii i służb specjalnych RF do centrum Skadowska, pomagając im w orientacji w terenie, zakwaterowaniu i wyżywieniu. Wywierał również presję na lokalne władze, aby współpracowały z okupantami, przekazał im 5 łodzi motorowych do działań przeciwko Siłom Zbrojnym Ukrainy oraz przekazywał informacje o uczestnikach operacji antyterrorystycznej (ATO) i mieszkańcach popierających Ukrainę.

Obecnie skazany jest poszukiwany. Od wyroku sądu przysługuje odwołanie w trybie apelacyjnym w terminie 30 dni.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Połtawie.

Okupant, który wziął cywilkę jako zakładniczkę w Kupiańsku, został skazany na 10 lat.

Do 12 lat pozbawienia wolności skazano żołnierza Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej Siergieja Karpilowicza, który przez ponad dwa miesiące systematycznie gwałcił 57-letnią cywilkę w zajętej wsi w rejonie Pokrowskim obwodu donieckiego.

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