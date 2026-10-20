В Ровенской области агент ФСБ готовил подрыв железнодорожных путей — суд приговорил его к 15 годам
В Ровенской области агент ФСБ, который готовил подрыв железнодорожного полотна перед прохождением грузового поезда, был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Мужчина должен был установить взрывное устройство и дистанционно взорвать его во время движения поезда. СБУ задержала его еще в январе 2025 года — до того, как он успел заложить взрывчатку.
По данным следствия, мужчина работал на российскую спецслужбу и готовил диверсию на объекте «Укрзализныци». Его задачей было взорвать железнодорожный путь в Ровенской области, по которому движутся грузовые поезда.
План предусматривал использование самодельного взрывного устройства. Агент должен был забрать взрывчатку из тайника, приехать в Ровенскую область и установить её под путями. Российские спецслужбовцы планировали дистанционно привести устройство в действие, когда по железной дороге будет двигаться грузовой поезд.
Как ФСБ завербовала мужчину
По информации СБУ, задание выполнял безработный житель Львовской области. В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за антиукраинских комментариев в Telegram-чатах. После вербовки мужчина получил инструкции по подготовке диверсии.
Ранее его уже привлекали к ответственности за вандализм на местах захоронения украинских защитников. Следствие установило, что впоследствии он согласился выполнять задания ФСБ и отправился готовить взрыв на железной дороге.
Однако завершить задуманное мужчина не успел. Контрразведчики СБУ задержали его вблизи железнодорожных путей ещё до того, как он установил взрывное устройство. Таким образом, диверсию удалось предотвратить.
Какое наказание назначил суд
Суд признал мужчину виновным в государственной измене и диверсии, совершенных в условиях военного положения. Ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование проводили сотрудники СБУ в Ровенской области. Процессуальное руководство осуществляла областная прокуратура. О приговоре сообщили в Службе безопасности Украины.
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