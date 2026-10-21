Редакция UA.NEWS направила официальный запрос на информацию в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) относительно угрозы истечения сроков для обращения в ВАКС с иском о гражданской конфискации имущества бывшего заместителя Генерального прокурора Дмитрия Вербицкого.

Речь идет об имуществе и средствах общей стоимостью более 37,5 млн грн, которые Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) признало необоснованными активами. Несмотря на то, что законность заключения НАЗК уже подтверждена судебным решением, а сам Вербицкий уволен с должности еще в июле 2024 года, САП до сих пор публично не объявила о подаче иска в ВАКС. Промедление антикоррупционных органов может привести к тому, что ответчик воспользуется истечением специальных сроков исковой давности, а имущество не удастся вернуть в доход государства.

Суть дела и судебное подтверждение заключения НАЗК

Еще 3 июля 2024 года НАЗК утвердило обоснованное заключение о приобретении лицами, связанными с Дмитрием Вербицким, активов, стоимость которых на 37,6 миллиона гривен превышает его официальные и законные доходы. Среди перечисленного имущества фигурируют три автомобиля премиум-класса, два жилых дома с земельными участками, элитная квартира за рубежом, а также значительные суммы наличными и в криптовалюте.

Дмитрий Вербицкий пытался обжаловать это заключение в административном порядке. Однако Киевский окружной административный суд решением от 25 февраля 2026 года по делу № 320/749/25 полностью отказал бывшему чиновнику в удовлетворении иска, подтвердив, что НАЗК действовало строго в пределах своих полномочий и в соответствии с законом.

Гражданская конфискация важна именно сейчас

Как отмечают правоведы, механизм гражданской конфискации не зависит от предъявления подозрения или результатов уголовного расследования. Хотя в отношении Вербицкого с мая 2024 года НАБУ проводит досудебное расследование по статье о незаконном обогащении, гражданская конфискация является отдельным инструментом со своими процессуальными нюансами.

Главный риск заключается в том, что закон устанавливает для таких исков специальные сроки обращения в суд. Во многих подобных делах в ВАКС защита экс-чиновников активно строит линию обороны именно на том, что прокуроры пропустили эти сроки. Учитывая, что после января 2025 года в уголовном производстве в отношении Вербицкого в Реестре судебных решений нет ни одного нового документа, отсутствие иска о гражданской конфискации вызывает опасения относительно эффективности процессов возврата имущества государству.

Вопрос редакции к САП

Учитывая высокий общественный интерес и статус должностного лица высшего уровня органов прокуратуры, UA.NEWS обратилось к САП с просьбой разъяснить, рассматривала ли антикоррупционная прокуратура вопрос об обращении в ВАКС с иском о гражданской конфискации активов Вербицкого, и какую дату прокуроры определяют как предельную с учетом увольнения чиновника в июле 2024 года.

Кроме того, редакция поинтересовалась ходом изучения материалов мониторинга образа жизни, предоставленных НАЗК, а также попросила предоставить статистику о том, сколько всего исков о гражданской конфискации подала САП в отношении бывших сотрудников прокуратуры с 2019 года и какая часть из них была удовлетворена судом.

Редакция UA.NEWS продолжает следить за ходом дела и опубликует официальный ответ САП сразу после его получения.

Напомним, редакция онлайн-СМИ UA.NEWS также направила новый официальный запрос на имя судьи Шестого апелляционного административного суда Александра Чуприны с просьбой предоставить актуальную информацию о ходе рассмотрения апелляционной жалобы бывшего заместителя Генерального прокурора Дмитрия Вербицкого.

Журналисты СМИ осуществляют постоянный журналистский и общественный контроль за судебными процессами с участием экс-чиновника. После серии громких разоблачительных публикаций в СМИ о приобретении элитного имущества Дмитрий Вербицкий в настоящее время пытается через суд отменить выводы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК).

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