Фото: во Львове установили бетонную скульптуру «Тотем», горожане отреагировали
Во Львове установили необычную бетонную скульптуру в виде огромной головы под названием «Тотем», которая вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Одни пользователи пытаются понять замысел автора, другие критикуют произведение искусства и спрашивают, сколько средств потратили на его установку.
Новую инсталляцию разместили в рамках Львовской недели скульптуры. Бетонная голова стоит на перекрестке улиц Степана Бандеры и генерала Чупринки.
Как пояснили в городском совете, скульптура отражает личные ощущения и размышления её автора. Она является частью серии художественных работ, каждая из которых передаёт определённые образы, переживания или эмоциональные состояния.
По замыслу автора, «Тотем» должен символизировать духовное родство людей и связь с собственным родом. Работа выполнена в архаичной стилистике.
После появления фотографий бетонной головы в сети развернулось активное обсуждение. Часть пользователей отнеслась к произведению искусства критически, отмечая, что оно вызывает скорее тревогу и страх, чем положительные эмоции.
Некоторые комментаторы предположили, что горожане пока не готовы воспринимать такой формат современного искусства.
«Видимо, мы ещё не дорасли до такого «высокого искусства», — написал один из пользователей.
Другие авторы комментариев поставили под сомнение художественную ценность инсталляции и её соответствие городскому пространству.
«Духовная связь с сообществом» — зашкаливает! Что-то пошло не так. Возможно, «архитекторы» и «художники» пошли не тем путем?! Их «произведения искусства» совсем не нравятся», — говорится в одном из комментариев.
Другой пользователь выразил недовольство внешним видом новых художественных объектов в городе:
«Бедный наш Львов. Скоро станем столицей уродливых скульптур».
Еще один комментатор кратко подытожил свои впечатления: «Просто ужас».
Отдельную волну обсуждений вызвал вопрос о финансировании проекта. Пользователи поинтересовались, сколько средств из городского бюджета потратили на создание и установку скульптуры.
«Никто не озвучит, какую сумму потратил городской бюджет на неё?» — спросил один из комментаторов.
Другой автор комментария также поинтересовался стоимостью художественного произведения: «Во сколько обошлось такое «чудо» Львову?»
В приведенном сообщении конкретная сумма расходов на скульптуру не указана.
Не менее активно пользователи обсуждали, на что похожа новая инсталляция. Из-за необычной формы бетонной головы комментаторы предлагали различные ассоциации — от фантастических существ до персонажей кинофильмов.
Одним из самых распространенных сравнений стала отрезанная голова дракона.
«Похоже на отрезанную голову дракона», — писали пользователи.
Другие увидели в скульптуре образ российского оккупанта.
«Первое, что приходит на ум, глядя на этот «шедевр», — голова орка», — отметил один из комментаторов.
Еще одна ассоциация касалась фантастического кино. В частности, пользователи сравнили бетонную голову с окаменевшим троллем из фильма «Хоббит: Неожиданное путешествие».
«Да это же голова окаменевшего тролля из фильма «Хоббит: Неожиданное путешествие», — написал один из авторов комментариев.
Среди других сравнений — персонаж «Чужой» и даже астероид.
«Голова персонажа из фильма «Чужой», — предположил один из пользователей.
«Астероид?» — поинтересовался другой.
Во время обсуждения львовского «Тотема» пользователи также вспомнили бюст Уильяма Шекспира, установленный в Полтаве, который ранее привлек внимание в социальных сетях и стал предметом многочисленных шуток и критических комментариев.
Один из комментаторов иронично сравнил обе художественные работы:
«Это вам не бюст Шекспира! Это «высокое искусство»! (Злой сарказм!). Лепят, потому что могут!»
Таким образом, новая скульптура «Тотем» стала поводом для дискуссии о современном искусстве в городском пространстве. Пока одни пытаются увидеть в ней символ духовного родства и родовой памяти, другие критикуют её внешний вид и требуют объяснить стоимость проекта.
Об этом сообщает Львовский городской совет.
Напомним, на месте старого кладбища во Львове, недалеко от улиц Мазепы и Топольной, нашли три скульптуры Богородицы. Поврежденные фигуры могут быть работами известного львовского художника. Их отреставрируют студенты львовского колледжа имени Труша.
Архитектор Юн Кён Сик о сущности религиозной архитектуры — Korea Herald.
Архитекторы роста доходности соберутся на SALES FORUM'2026.