Фото: во Львове установили бетонную скульптуру «Тотем», горожане отреагировали

Во Львове установили необычную бетонную скульптуру в виде огромной головы под названием «Тотем», которая вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Одни пользователи пытаются понять замысел автора, другие критикуют произведение искусства и спрашивают, сколько средств потратили на его установку.

Новую инсталляцию разместили в рамках Львовской недели скульптуры. Бетонная голова стоит на перекрестке улиц Степана Бандеры и генерала Чупринки.

Как пояснили в городском совете, скульптура отражает личные ощущения и размышления её автора. Она является частью серии художественных работ, каждая из которых передаёт определённые образы, переживания или эмоциональные состояния.

По замыслу автора, «Тотем» должен символизировать духовное родство людей и связь с собственным родом. Работа выполнена в архаичной стилистике.

После появления фотографий бетонной головы в сети развернулось активное обсуждение. Часть пользователей отнеслась к произведению искусства критически, отмечая, что оно вызывает скорее тревогу и страх, чем положительные эмоции.

Некоторые комментаторы предположили, что горожане пока не готовы воспринимать такой формат современного искусства.

«Видимо, мы ещё не дорасли до такого «высокого искусства», — написал один из пользователей.

Другие авторы комментариев поставили под сомнение художественную ценность инсталляции и её соответствие городскому пространству.

«Духовная связь с сообществом» — зашкаливает! Что-то пошло не так. Возможно, «архитекторы» и «художники» пошли не тем путем?! Их «произведения искусства» совсем не нравятся», — говорится в одном из комментариев.

Другой пользователь выразил недовольство внешним видом новых художественных объектов в городе:

«Бедный наш Львов. Скоро станем столицей уродливых скульптур».

Еще один комментатор кратко подытожил свои впечатления: «Просто ужас».

Отдельную волну обсуждений вызвал вопрос о финансировании проекта. Пользователи поинтересовались, сколько средств из городского бюджета потратили на создание и установку скульптуры.

«Никто не озвучит, какую сумму потратил городской бюджет на неё?» — спросил один из комментаторов.

Другой автор комментария также поинтересовался стоимостью художественного произведения: «Во сколько обошлось такое «чудо» Львову?»

В приведенном сообщении конкретная сумма расходов на скульптуру не указана.

Не менее активно пользователи обсуждали, на что похожа новая инсталляция. Из-за необычной формы бетонной головы комментаторы предлагали различные ассоциации — от фантастических существ до персонажей кинофильмов.

Одним из самых распространенных сравнений стала отрезанная голова дракона.

«Похоже на отрезанную голову дракона», — писали пользователи.

Другие увидели в скульптуре образ российского оккупанта.

«Первое, что приходит на ум, глядя на этот «шедевр», — голова орка», — отметил один из комментаторов.

Еще одна ассоциация касалась фантастического кино. В частности, пользователи сравнили бетонную голову с окаменевшим троллем из фильма «Хоббит: Неожиданное путешествие».

«Да это же голова окаменевшего тролля из фильма «Хоббит: Неожиданное путешествие», — написал один из авторов комментариев.

Среди других сравнений — персонаж «Чужой» и даже астероид.

«Голова персонажа из фильма «Чужой», — предположил один из пользователей.

«Астероид?» — поинтересовался другой.

Во время обсуждения львовского «Тотема» пользователи также вспомнили бюст Уильяма Шекспира, установленный в Полтаве, который ранее привлек внимание в социальных сетях и стал предметом многочисленных шуток и критических комментариев.

Один из комментаторов иронично сравнил обе художественные работы:

«Это вам не бюст Шекспира! Это «высокое искусство»! (Злой сарказм!). Лепят, потому что могут!»

Таким образом, новая скульптура «Тотем» стала поводом для дискуссии о современном искусстве в городском пространстве. Пока одни пытаются увидеть в ней символ духовного родства и родовой памяти, другие критикуют её внешний вид и требуют объяснить стоимость проекта.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

Напомним, на месте старого кладбища во Львове, недалеко от улиц Мазепы и Топольной, нашли три скульптуры Богородицы. Поврежденные фигуры могут быть работами известного львовского художника. Их отреставрируют студенты львовского колледжа имени Труша.

Архитектор Юн Кён Сик о сущности религиозной архитектуры — Korea Herald.

Архитекторы роста доходности соберутся на SALES FORUM'2026.

Читай нас в