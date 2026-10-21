利沃夫市竖立了一座名为“图腾”的、形似巨型头颅的独特混凝土雕塑，该作品在社交媒体上引发了热烈讨论。 一些网友试图理解作者的创作意图，另一些则批评这件艺术作品，并询问其安装耗资多少。

这件新装置艺术作品是在“利沃夫雕塑周”期间揭幕的。这座混凝土巨型头像矗立在斯特潘·班德拉街与楚普林卡将军街的交叉路口。

据市议会解释，这座雕塑反映了作者的个人感受和思考。它是系列艺术作品的一部分，每件作品都传达着特定的意象、体验或情感状态。

根据创作者的构想，“图腾”旨在象征人们之间的精神共鸣以及与自身血脉的联系。该作品采用古朴的艺术风格创作。

这尊混凝土头像的照片一经发布，网络上便引发了热烈讨论。部分网友对这件艺术作品持批评态度，指出它引发的更多是焦虑和恐惧，而非积极的情感。

一些评论者推测，市民们目前尚不准备接受这种形式的当代艺术。

“看来，我们还无法欣赏这种‘高雅艺术’，”一位网友写道。

其他网友则对该装置艺术的艺术价值及其与城市空间的契合度提出了质疑。

“与社区的精神联系”——简直离谱！这显然出了问题。 也许这些‘建筑师’和‘艺术家’走错了路？！我完全不喜欢他们的‘艺术作品’，”一条评论中写道。

另一位网友对城市中这些新艺术装置的外观表示不满：

“我们可怜的利沃夫。很快就要成为丑陋雕塑之都了。”

还有一位评论者简短地总结了自己的感受：“简直太可怕了。”

该项目的资金问题引发了一波热议。网友们询问，市财政预算为这座雕塑的制作和安装投入了多少资金。

“难道没人能透露市预算为此花费了多少钱吗？”一位评论者问道。

另一位网友也询问了这件艺术品的造价：“这样的‘杰作’让利沃夫花了多少钱？”

在该帖文中，并未明确提及这座雕塑的具体花费金额。

网友们对这座新装置艺术的形状也进行了热烈讨论。由于这颗混凝土头颅的造型十分独特，评论者们提出了各种各样的联想——从奇幻生物到电影角色。

其中最常见的比喻之一是“被砍下的龙头”。

“看起来像被砍下的龙头，”网友们写道。

还有人从这座雕塑中看到了俄罗斯占领者的形象。

“看着这件‘杰作’，首先浮现在脑海中的就是兽人的头颅，”一位评论者指出。

还有一种联想与奇幻电影有关。具体来说，网友们将这颗混凝土头颅比作电影《霍比特人：意外之旅》中那只石化了的巨魔。

“这不就是电影《霍比特人：意外之旅》里那颗石化巨魔的头吗？”一位网友写道。

其他比较还包括《异形》中的角色，甚至还有小行星。

“是《异形》里角色的头，”一位网友推测道。

“是小行星吗？”另一位用户问道。

在讨论利沃夫的“图腾”雕塑时，网友们还提到了安装在波尔塔瓦的威廉·莎士比亚半身像，该雕塑此前曾在社交媒体上引发热议，并成为众多玩笑和批评评论的对象。

一位网友讽刺地将这两件艺术作品进行了对比：

“这可不是莎士比亚半身像！这是‘高雅艺术’！（恶毒的讽刺！）他们之所以雕塑，只是因为他们能！”

由此，这件名为《图腾》的新雕塑引发了关于城市空间中当代艺术的讨论。 一方面，有人试图从中看到精神共鸣和族裔记忆的象征；另一方面，也有人批评其外观，并要求解释该项目的成本。

据利沃夫市议会报道。

需要指出的是，在利沃夫旧墓地遗址——马泽帕街与托波尔纳街附近——发现了三尊圣母雕像。 这些被毁坏的雕像可能是利沃夫一位著名艺术家的作品。它们将由利沃夫特鲁什学院的学生进行修复。

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